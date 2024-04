Non paga la dogana. Sequestrata l’auto

La polizia locale dell’Unione Terre di Castelli ha proceduto in questi giorni al sequestro di un Range Rover Sport, perché il proprietario non ha pagato gli oneri doganali previsti. L’episodio è avvenuto a Savignano, nel corso di un servizio di pattuglia. A essere fermato è stato E.D., 34enne residente a Savignano, che stava circolando a bordo di un veicolo con targa albanese, appunto il Range Rover, non di sua proprietà. A un successivo controllo, è risultato che l’auto era stata iscritta al Reve (registro pubblico veicoli esteri), ma non erano stati pagati gli oneri doganali previsti.