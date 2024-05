Notte di vandalismi e rabbia. Ragazzini bruciano vari bidoni poi scappano in monopattino

Sono saliti in sella ai monopattini e in gruppo si sono spostati per la città, prendendo di mira cassonetti e non solo e appiccando il fuoco. La banda ha dato il via all’azione vandalica a partire dalle 21.30 di lunedì sera, seminando paura e sconcerto. Almeno otto gli ‘obiettivi’ inceneriti dalla banda, quasi tutti cassonetti dell’immondizia tra le vie Rossini, Monte Grappa, Monte Kosica, Natale Bruni. Qui il gruppo di giovani, pare minorenni, ha infine appiccato il fuoco anche alla corona commemorativa ai martiri delle Foibe, in piazzale Natale Bruni appunto. La ‘follia’ vandalica è partita appunto alle 21 di lunedì sera, con numerose chiamate al centralino dei vigili del fuoco che hanno effettuato uno dopo l’altro almeno otto interventi per spegnere le fiamme appiccate dalla banda. Sul posto, chiamati dai cittadini sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale ed ora sono in corso gli accertamenti per risalire al gruppo di vandali. Significative saranno sicuramente le immagini della videosorveglianza cittadina, in alcune delle quali i giovani sarebbero visibili in volto. Per tutta la notte il gruppo si è appunto spostato a bordo di monopattini ed è stato avvistato da numerosi cittadini. Tra i primi a chiamare i pompieri Gloria Marinelli, vice presidente dell’associazione ’Via Piave e dintorni’ che si occupa di fornire un presidio volto a garantire sicurezza nella zona Tempio. "Una parte della nostra sede è nella baracchina accanto al cinema Principe – afferma Marinelli – siamo tutti volontari e cerchiamo di presidiare il territorio viste le quotidiane attività di spaccio e prostituzione. Eravamo all’interno della baracchina lunedì sera e, all’improvviso, una signora anziana è uscita da un’auto segnalandoci un incendio su via Poletti. Ci siamo recati sul posto – racconta – chiamando contemporaneamente i pompieri che ci hanno comunicato di aver appena ultimato un intervento fotocopia su via Monte Grappa. Quando siamo arrivati in via Poletti, c’erano due bidoni di Hera completamente in fiamme: risultavano già sciolti, essendo in plastica. Tra l’altro – fa presente – attaccato all’edificio c’era il tubo del gas e si è rischiata l’esplosione. Mentre chiamavo la Polizia Locale, mi hanno informato del fatto che era stata incendiata anche la corona commemorativa del Tempio, su piazzale Natale Bruni. Quando siamo arrivati – spiega ancora – l’abbiamo trovata praticamente in cenere mentre in Monte Kosica c’erano altri cestini e pattumi in fiamme, nelle vicinanze del tennis club, vicino allo stadio e qui le fiamme erano ancora alte. Grazie alle telecamere abbiamo potuto notare il passaggio di sei ragazzi in monopattino: li abbiamo visti in faccia. Parlavano chiaramente in italiano e forse erano minorenni: si segnalavano l’un l’altro la presenza della polizia", spiega. A parlare della situazione di degrado della zona sono anche Manuela e Angela del negozio Piece. "Stamattina (ieri, ndr) abbiamo trovato due cassonetti completamente bruciati e non è la prima volta che in zona capitano queste cose. Ci chiudiamo sempre dentro, abbiamo paura ormai a venire qua perchè la situazione continua a peggiorare e chiediamo più controlli nella zona, anche e soprattutto notturni. Abbiamo subito un furto e davanti al negozio vi è una fiorente attività di spaccio: un passaggio più regolare delle forze dell’ordine – chiedono – potrebbe essere di aiuto".