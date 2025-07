Una piazza per cantare . E la storia di Morricone

Tormentoni e grandi classici, tutti da cantare e da ballare. Per due serate, giovedì 10 e venerdì 11 luglio, piazza Roma sarà un palcoscenico di grandi successi grazie a Radio Bruno Estate (a ingresso gratuito). Tanti i protagonisti annunciati: nella prima serata, anche The Kolors (nella foto), Michele Bravi, Lorella Cuccarini, Sal Da Vinci, Benji e Fede, Big Mama e gli Eiffel 65, poi venerdì Cristiano Malgioglio. Noemi, Anna Tatangelo, Rocco Hunt, Serena Brancale, Fred De Palma, Rovazzi, Baby K.

Fra gli altri appuntamenti, stasera a Carpi, nel cortile d’onore di Palazzo Pio, il Quintetto di percussioni del Conservatorio Verdi di Como, in brani di Ravel e Bernstein. Domani in piazza XX settembre a Modena, per il Cafè Zemian di Modenamoremio, il trio dell’affermata cantante Irene Robbins, con Max Turone al contrabbasso e Marco Carnevali alla batteria, in un repertorio di smooth Motown jazz.

E mercoledì 9 in piazzale Della Rosa a Sassuolo l’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno ci accompagnerà "Alla scoperta di Morricone": non solo un concerto, ma un percorso di parole, suggestioni e performance dedicato al grandissimo compositore, gigante delle colonne sonore. Sempre mercoledì sera nei Giardini di Finale, Eusebio Martinelli e il suo progetto Gipsy Orkestar.

