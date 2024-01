Nudo in strada semina il panico

Momenti di tensione ieri, nel primo pomeriggio, in via Berengario. Un uomo, straniero, si è spogliato restando nudo e, in stato confusionale, ha dato in escandescenze, gridando frasi senza senso e andando addosso alle macchine in transito, tra lo stupore e lo sconcerto dei presenti. Sul posto sono immediatamente giunte due pattuglie della Polizia locale, la Polizia di Stato, i Carabinieri e l’ambulanza. Alla vista dei militari, l’uomo per non farsi prendere, è entrato nel minimarket etnico di via Berengario, poi ha afferrato patate, ortaggi e intere casse di alimenti, per poi lanciarle per strada, continuando ad urlare in preda alla furia. Nel frattempo gli agenti della Polizia locale hanno chiuso al traffico la strada, nel tratto tra via Guido Fassi e via Tre Febbraio. Viabilità bloccata per almeno un’ora. Successivamente, insieme ai Carabinieri, sono poi riusciti a bloccarlo a terra, in attesa dell’arrivo della Guardia Medica. Pare, infatti, che già nei giorni scorsi lo straniero avesse manifestato segni di squilibrio. L’uomo è stato portato all’ospedale di Baggiovara e la strada è stata riaperta al traffico, oltre che ripulita da tutti gli ortaggi lanciati dallo straniero.