"Orgogliosi di aver sostenuto questo progetto"

L’iniziativa, promossa e sostenuta dal Rotary L.A. Muratori, è resa possibile anche grazie al contributo di Sanfelice 1893 Banca Popolare, che ha scelto di contribuire a questo importante progetto di recupero storico, culturale e turistico.

"Siamo orgogliosi di partecipare attivamente alla valorizzazione di una Via che rappresenta un simbolo di ingegno, visione e connessione tra territori" ha dichiarato Vittorio Belloi (nella foto), direttore Generale della Banca. "La Via Vandelli non è solo un’antica via di comunicazione, ma un esempio di progettualità e coraggio che merita di essere conosciuto, riscoperto e promosso. È una coincidenza particolarmente significativa che proprio a breve apriremo una nuova filiale a Pavullo nel Frignano, una delle località attraversate da questo storico percorso, rafforzando così il nostro legame con il territorio e la comunità locale".

Sanfelice 1893 Banca Popolare, "da sempre vicina alle realtà locali, rinnova così il suo impegno a sostegno delle iniziative che valorizzano il territorio, la memoria storica e lo sviluppo sostenibile".