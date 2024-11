’Paggerie bene comune’, parte il percorso partecipato

Inizia il percorso di ‘Paggerie Bene Comune’ che punta a coinvolgere la cittadinanza nel percorso di recupero delle Paggerie in corso di ristrutturazione. Giovedì dalle 13.30 alle 15 sarà infatti possibile visitare, su turni in partenza ogni mezz’ora, i locali della Paggeria di via Rocca attualmente in corso di ristrutturazione grazie ai fondi Pnrr, nell’ambito del progetto di partecipazione voluto dall’Amministrazione Comunale. Le visite hanno lo scopo di coinvolgere ed invitare la comunità a proporre idee di utilizzo per i locali oggetto di restauro, con particolare attenzione alle esigenze della fascia giovanile della cittadinanza, cui i locali verranno destinati. Le visite si terranno su turni per piccoli gruppi e la prenotazione è possibile fino all’esaurimento dei posti previsti sulla piattaforma eventbrite. Si raccomanda di presentarsi alla visita con un abbigliamento adeguato e, se possibile, indossando scarpe antinfortunistiche. A chi non dovesse disporne, scarpe e ulteriori dispositivi di protezione saranno messi a disposizione dagli organizzatori.

Grazie a finanziamenti Pnrr è in corso di realizzazione un progetto di restauro e rifunzionalizzazione delle seicentesche Paggerie di piazzale della Rosa, i due stabili che includono la biblioteca comunale, spazi per associazioni musicali e hanno ospitato uffici comunali recentemente trasferiti altrove. In particolare, il percorso di partecipazione si inserisce nella fase di ridefinizione delle funzioni d’uso dello stabile.