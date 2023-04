Passaporti, prenotate almeno 7 mesi prima

Super lavoro all’ufficio passaporti anche in Questura a

Modena. Tra ripresa dei flussi turistici verso i paesi dell’area extra Schengen, dopo la pandemia, restrizioni della Brexit e tensioni internazionali, spicca un incremento straordinario delle richieste di passaporti: è pari al +120% nel 2022, rispetto al 2021, e nei primi tre mesi del 2023 il trend è ancora in crescita. Citando la possibilità di prenotarsi nella propria agenda online, la Questura tra l’altro "consiglia, visti gli attuali tempi di prenotazione ordinaria, di controllare con anticipo la scadenza del passaporto e di prenotare l’appuntamento per tempo, fissandolo anche 67 mesi prima". L’appuntamento rimane in piedi e può essere modificato. In ogni caso, gli uffici ricordano che il rilascio del passaporto avviene nei 15 giorni dal deposito dell’istanza, come previsto dalla procedura. "In caso di oggettive e motivate esigenze", informa tra gli altri aspetti la Questura, è possibile, una volta prenotato l’appuntamento in una data utile, richiedere di anticiparlo scrivendo una mail agli uffici.