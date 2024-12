Popolare San Felice, crescono i dividendi

Fiera di essere custode di una ricca tradizione legata al mondo contadino e artigiano, la "San Felice 1893 Banca Popolare", che recentemente ha trovato espressione nella nascita presso la propria sede risalente al 1774 (ex Palazzo del Monte di Pietà) del Caveau del Vino e del Caveau del Salame di San Felice, prime realtà di questo tipo realizzate all’interno di una banca, l’istituto di credito si prepara ad archiviare un 2024 che consolida i positivi risultati degli ultimi anni. E con l’approvazione del prossimo bilancio consuntivo sarà in grado di incrementare il dividendo da distribuire ai soci, che – secondo indiscrezioni – sarà elevato a 0,25 euro per azione. "Siamo una banca del territorio, nel territorio e con orgoglio – afferma il suo presidente, il Gen. C.A. dottor Flavio Zanini - diciamo che è l’unica banca rimasta modenese, sia riguardo alla governance che agli operatori, poiché tutti provengono dalla provincia di Modena e zone confinanti. La nostra è una banca perciò si sente vicina alle necessità delle persone, delle famiglie, delle piccole e medie imprese. Questa resta la nostra funzione principale". Appartengono al passato i timori legati alla solidità della banca che ormai da tre anni ha inanellato bilanci col segno più. "Il 2024 – continua Zanini - è un altro anno positivo con risultati di bilancio che posso definire più che buoni, ed è un risultato conseguente ad altri 3 di positività, di anni in utile, dopo anni di perdita".

Questi traguardi allontanano lo spettro di finire preda di qualche grande gruppo. "Molti in questi anni ci hanno messo gli occhi addosso, ma abbiamo conseguito un posizionamento che ci ha consentito di restituire al mittente le varie proposte. Finché non ci sarà una situazione che sia interessante per i soci, per i clienti e per il territorio – spazza via ogni timore Zanini - sicuramente continueremo con la politica stay alone". Forte di queste convinzioni il management della banca è già al lavoro per la definizione del piano industriale 2025-2027. "Quello che osserviamo – spiega il direttore generale Vittorio Belloi - è che c’è poca richiesta di credito, anche se si può osservare una ripresa dei mutui dei privati, principalmente dovuta ad acquisizioni di immobili. Gli impieghi del 2024 sono praticamente in linea con quelli dell’anno precedente, mentre in generale il credito in Emilia-Romagna ha visto una flessione. Noi, dunque, il nostro ruolo lo stiamo rivestendo a pieno e potremo chiudere con un segno più, con una leggera crescita". Oggi San Felice 1983, che recentemente ha cambiato vicepresidente, chiamando a svolgere questo incarico Alberto Bergamini, può contare su una clientela di 23 correntisti, 5000 dei quali sono imprese, e una rete di 16 sportelli, ma la previsione è di accrescere questa presenza, che la porta a presidiare anche piccole realtà territoriali. "Abbiamo idea nel prossimo triennio – fa sapere Belloi - di aprire due nuove piazze, una nell’Appennino e una nel bolognese. La prima già nel 2025 e l’altra a fine piano".

Alberto Greco