Processionarie, l’allarme a Modena: “I cani rischiano la morte”

Fanano (Modena), 29 aprile 2023 – “Se non mi fossi accorta della presenza di tutti quei ‘bruchi’ probabilmente i miei cani sarebbero morti. Fate attenzione e segnalate se ci sono nidi. Il mio appello è rivolto agli enti di competenza, a livello comunale e provinciale affinchè assumano provvedimenti seri ed efficaci". E’ allarme processionaria a Fanano. A denunciare la situazione è una residente, Alessia Grillenzoni che fa presente come l’insetto lepidottero, uno degli insetti più pericolosi per i bimbi e per gli animali abbia colonizzato con centinaia di nidi i pini del paese dell’Appennino. Alessia si è accorta subito delle gravi reazioni cutanee provocate dalle processionarie ai suoi cani.

"C’è disinteresse ma le istituzioni devono farsi carico di una situazione che è preoccupante e può solo peggiorare – sottolinea Alessia – i nidi aumentano e con loro aumenta il pericolo. Il territorio va posto in sicurezza sia per chi vive qui che per chi arriva come turista perchè anche per i bambini questi insetti rappresentano un pericolo. In altri comuni della Regione – fa presente – i tecnici hanno transennato diverse piante soprattutto nei parchi gioco a causa della presenza di queste larve". La giovane ha presentato due diffide, la prima lo scorso anno. "A seguito della prima diffida – racconta Alessia – il servizio veterinario e di Igiene pubblica della Ausl ha fatto un sopralluogo. Mi sono subito attivata perchè i miei cani sono stati malissimo a causa delle processionarie. Ho contattato il Comune, i vigili, la forestale ma la situazione non è cambiata: ora mi ha risposto la Lega nazionale per la Difesa del Cane tramite il loro ufficio legale, dicendomi che vogliono occuparsi del mio caso. Questi bruchi possono essere letali per i cani – afferma ancora Alessia – i miei due cuccioli maschi hanno avuto un edema: si è gonfiata l’area delle vie respiratorie, lingua compresa. Chiamando il veterinario sono riuscita a migliorare la situazione velocemente e in un’altra occasione l’altra cucciola ha avuto un’infiammazione alle mucose delle orecchie e degli occhi, ho dovuto somministrarle per due mesi cortisone. Le piante del bosco sono infestate, vicino al confine con la mia proprietà: mi sono mossa affinchè i nidi fossero rimossi ma occorre rimuoverli prima gli insetti scendano, fino a che sono bozzoli e questo procedimento andrebbe fatto al massimo entro la metà di febbraio". L’insetto è così chiamato perchè si muove in processione. "I cani ne sono attirati e se ne prendono uno in bocca, rischiano di morire ma sono pericolosi anche per gli esseri umani. Se si sentono minacciati – conclude – perdono con facilità i peli urticanti, che vanno poi in giro. Me ne è entrato uno nell’occhio e sono rimasta sotto cortisone un mese: chiedo agli enti preposti di intervenire prima che la situazione degeneri".