Rally di Modena 2025, scatta il count-down

Iniziato il conto alla rovescia per il Rally Città di Modena, in programma sabato 26 e domenica 27 aprile, ritornato sul palcoscenico sportivo nazionale grazie all’interessamento di Aci Modena e del comitato organizzatore Rally Team New Turbomark. La competizione ricalchera’ in linea di massima la logistica dell’ultima edizione disputatasi quattro anni fa, con cuore pulsante a Maranello. La cittadina del cavallino rampante ospiterà direzione gara, segreteria di manifestazione e sala stampa, con i riflettori puntati già dalla giornata di venerdì 25 aprile su Piazza Libertà che sarà sede di verifiche tecniche, offrendo agli appassionati la possibilità di godere delle particolarità delle vetture che, il giorno seguente, prenderanno parte ai due rally: moderno e storico.

"Siamo davvero lieti di ospitare nuovamente il Rally ‘Città di Modena’ sul nostro territorio - ha spiegato il sindaco Luigi Zironi - la manifestazione darà a tutti la possibilità di ammirare le vetture nei minimi dettagli prima e dopo la gara, sia nel nostro centro cittadino sia in prossimità del Museo Ferrari. Sarà un’ulteriore occasione per condividere la nostra passione per i motori assieme alla comunità locale, ai visitatori che accoglieremo, agli equipaggi e a tutte le persone al loro seguito. Per un fine settimana in cui i colori e il fascino delle auto da rally, uniti all’atmosfera unica che ci caratterizza, potranno dar vita ad un altro evento motoristico ricco di suggestioni". Ripresi dal passato anche gli altri punti cardine della manifestazione con il parco assistenza dislocato nuovamente nell’area industriale di Formigine e con le prove speciali che coinvolgeranno le località limitrofe. Serramazzoni, altro comune legato alle gare di rally, sarà coinvolta dalla manifestazione con le vetture che eseguiranno sul territorio comunale anche lo shakedown, il test da effettuare con vetture da competizione previsto in un tratto di strada chiuso al traffico.

Giampaolo Grimaldi