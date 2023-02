Rebus energia, Basso ospite a Fiumalbo

Uno di temi maggiormente di attualità per moltissime famiglie italiane è l’efficienza energetica dei propri edifici. Per fare chiarezza sull’attuale complicata situazione la Lega ha organizzato una cena ad invito questa sera a Fiumalbo, alle ore 20.30 presso l’hotel ristorante da Dario (via Lago 42). Il tema conduttore sarà ‘Direttiva Europea efficienza energetica degli edifici: i rischi per i risparmi degli italiani’. Interverrà l’europarlamentare on. Alessandra Basso, con il segretario Lega montagna modenese Emanuele Baldi, il responsabile Lega alta montagna modenese Stefano Marchetti, e altre autorità locali e rappresentanti istituzioni. "Il tema dell’argomento in discussione – commenta Marchetti – è di grande interesse quotidiano, tanto che abbiamo subito esaurito i posti disponibili all’incontro (per il quale abbiamo offerto la cena) con l’annunciata presenza di numerosi alti esponenti di organizzazioni ed associazioni del crinale tosco-emiliano". Europarlamentare dal 2019, l’on. Alessandra Basso è membro della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori. In prima linea sul tema energia, di recente ha dichiarato: "Dobbiamo agire subito per salvare le nostre aziende, abbattendo le bollette e migliorando l’autosufficienza elettrica". Un tema molto sentito in Appennino, dove le spese per l’efficienza energetica delle case è maggiore che altrove.

g.p.