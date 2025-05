Rifiuti, Campogalliano comune virtuoso

Campogalliano nella top ten dei comuni virtuosi per quanto riguarda la raccolta di rifiuti non inviati a riciclaggio. Lo scorso 24 maggio a Casalecchio di Reno si è tenuta l’11a edizione di ’Sotto il muro dei 100 kg – Comuni verso rifiuti zero Emilia-Romagna’, un’iniziativa promossa dalla Rete Rifiuti Zero e dai Comuni Rifiuti Zero dell’Emilia Romagna.

Su una graduatoria di 330 comuni emiliano-romagnoli, Campogalliano si è piazzata nona in virtù dei suoi 56 chili di rifiuti non riciclabili per abitante residente nell’anno 2023, mentre i dodici comuni della provincia di Modena gestiti da Aimag si sono classificati fra i primi diciannove.

A ritirare il premio è stato l’assessore alle Politiche ambientali Vincenzo Walter Stella: "Per l’Amministrazione comunale è certamente motivo di particolare orgoglio questa affermazione, al primo anno di partecipazione del nostro Comune all’iniziativa promossa dall’Associazione Rifiuti Zero Emilia Romagna, che vede attestarci al nono posto di una lunga graduatoria – commenta l’assessore Stella –. L’attuale giunta ha raccolto i frutti di quella che l’ha preceduta e per questo lusinghiero risultato vanno ringraziati in primis tutti i cittadini campogallianesi che si sono dimostrati molto diligenti e collaborativi nella pratica della differenziazione dei rifiuti, come pure va riconosciuto il valido ed efficace lavoro svolto dalla precedente giunta che ha avviato la raccolta porta a porta a Campogalliano".