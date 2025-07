"Saldi estivi al via, ma è già caos: occhio a chi anticipa"

Da domani, per 60 giorni, partono i saldi estivi anche in Emilia-Romagna, compresa Modena e la sua provincia. Ma la corsa all’affare anticipato, soprattutto sul web, rischia di vanificare l’avvio ufficiale dei saldi e di colpire duramente il commercio di vicinato e le attività locali.

Così Giulio Po, Presidente di FISMO Confesercenti Modena: "Negli ultimi anni, le strategie commerciali per anticipare la concorrenza si sono intensificate anche sul nostro territorio. Il problema sorge quando le offerte diventano pubbliche prima dei tempi previsti dalla normativa regionale. In Emilia-Romagna - come nelle altre regioni italiane - vige il divieto di promozioni nei 30 giorni antecedenti i saldi ufficiali. Tuttavia, tra negozi fisici e vendite online, la realtà è molto più fluida. Tra web e social network è una vera propria zona grigia dove le offerte spuntano senza regole né controlli. Manca spesso l’indicazione del prezzo iniziale, e questo danneggia i consumatori ma anche gli esercenti che rispettano le regole".

Vendite promozionali, pre-saldi, sconti web e offerte via social: anche in provincia di Modena la corsa all’affare anticipa l’avvio ufficiale dei saldi estivi, fissato per domani. Una dinamica nazionale che coinvolge il territorio locale, generando un vero e proprio “assalto agli acquisti”, stimato in oltre 700 milioni di euro di spesa a livello nazionale, secondo quanto rilevato da un’indagine Ipsos per FISMO Confesercenti.

Il fenomeno non è marginale: già oltre 6,5 milioni di italiani, secondo i dati di FISMO Confesercenti, hanno approfittato di queste promozioni, spendendo in media più di 100 euro a testa.

"È urgente - aggiunge Po - un intervento di armonizzazione e vigilanza, anche sui canali digitali, per garantire trasparenza e condizioni eque per tutti, soprattutto per i negozi di vicinato che costituiscono il cuore pulsante del commercio modenese".