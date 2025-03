San Giuseppe sulla neve. Al Cimone aperti tutti gli impianti

San Giuseppe, oggi, con neve fresca in quota e temperature invernali. Sulla vetta del Cimone ieri mattina minima di meno 8,1 gradi all’alba e ‘massima’ di meno 6,4 gradi a mezzogiorno. Meno 6 gradi alle 15 al lago Scaffaiolo e meno 3 gradi a Passo del Lupo. Oggi previste temperature ancora sotto le medie stagionali: "Emilia Romagna Meteo" prevede infatti ‘gelate su molte aree della nostra regione; mercoledì mattina valori compresi tra -3 e 0 gradi su gran parte della pianura.’ In Appennino "3bMeteo" per oggi indica possibili minime di meno 6 gradi a Sestola, meno 5 a Pavullo nel Frignano e meno 4 a Pievepelago. Nella notte tra lunedì e martedì è intanto tornata a cadere la neve in quota, sopra i 1.300 metri di altitudine, rendendo ancora più suggestivi i paesaggi del crinale da Cimone al Lago Santo al monte Cantiere.

Una situazione che ha portato nuova soddisfazione sulle piste da sci del Comprensorio del Cimone, come dicono gli operatori di Cimoncino, Polle, Passo del Lupo/Lago della Ninfa: "Condizioni neve top e temperature invernali per tutta questa settimana di sole". Aperti gli impianti di risalita e i raccordi fra le tre stazioni. Non sarà invece più attivo il servizio ‘ski-bus’ e quindi le stazioni di Passo del Lupo e del Lago della Ninfa ora sono raggiungibili solo con mezzi proprio. Se il freddo fa temere danni alle coltivazioni nelle zone collinari e di pianura, in Appennino (dove la germinazione delle piante è ritardata) le temperature rigide soprattutto di notte sono accolte come necessario supporto per il proseguimento della stagione sciistica. Lo sperano molto nel comprensorio Abetone-Val di Luce (su cui gravitano molti sciatori di base a Fiumalbo e Pievepelago) in vista delle finali internazionali del trofeo ‘Pinocchi sugli sci’ dal 25 al 29 marzo, solitamente molto affollate di atleti e di accompagnatori.

