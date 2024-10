"Scarichi nel Panaro, vogliamo le analisi"

A oltre due mesi dal prelievo fatto da Arpae in Panaro sullo scarico della ditta Far Pro, i consiglieri comunali non hanno ancora i risultati delle analisi. A denunciare la questione è la consigliera di opposizione Sabina Piccinini, che rileva: "Oltre due mesi fa c’è stato l’intervento di Arpae presso lo scarico in fiume della ditta "Far Pro" di Spilamberto, oggi ancora non ci sono i risultati delle analisi di due campioni d’acqua. Per sapere se il Panaro è inquinato ci vorrà il difensore civico? Quanto impiegano i tecnici dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente per analizzare due campioni d’acqua? Oltre due mesi sono passati dall’intervento presso lo scarico in Panaro della ditta "Far Pro" di Spilamberto a seguito della segnalazione del nostro gruppo consigliare, insieme ad alcuni cittadini spilambertesi. Lo scorso 6 agosto, a fronte dell’ennesimo vergognoso accumulo di schiuma gialla e marrone nel letto del fiume, i tecnici del distretto di Maranello prelevarono due campioni di un liquido sporco e dall’odore nauseante che non riusciamo a chiamare "acqua". Gli esiti delle analisi non sono ancora disponibili e questo è inaccettabile, tanto che il nostro gruppo ha deciso di rivolgersi al Difensore civico regionale, che ha immediatamente avviato un’indagine. C’è bisogno di ricorrere al Difensore civico per sapere se il nostro fiume è inquinato? Intanto, ci sono stati decenni di promesse e di tavoli tecnici inutili, di sperimentazioni fallite, la fognatura comunale realizzata e disponibile da luglio 2015 e la ditta che si dichiara intenzionata ad allacciare lo scarico alla fognatura assumendosene tutti i costi. Indipendentemente dall’esito delle analisi di Arpae, però, la "Far Pro" potrà comunque continuare a scaricare i suoi reflui nel Panaro come fosse una fogna, perchè i tecnici Hera hanno stabilito che il depuratore di Spilamberto non può ricevere le acque di questo scarico. Pochi chilometri più a valle però, sulla stessa sponda del fiume, un’altra ditta è stata autorizzata da Hera a convogliare il proprio scarico al depuratore di Spilamberto". Marco Pederzoli