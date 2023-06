Stefano Papotto e Lara Zanni, chi erano i fidanzati morti carbonizzati nell’incidente dopo la vacanza

Modena, 14 giugno 2023 – Il ritorno da un weekend trascorso insieme, sulla spiaggia. Il sorriso ancora sulle labbra e pochi chilometri per raggiungere casa. Poi, all’improvviso, lo schianto, terribile, e la vita che in un istante si spegne. Due famiglie distrutte, un dolore che mai li lascerà e centinaia di domande a cui è impossibile trovare risposte. Sono morti l’uno accanto all’altra, nell’auto che si è accartocciata e improvvisamente incendiata Lara Zanni, 25 anni e il fidanzato coetaneo Stefano Papotto. La loro Yaris si è schiantata frontalmente contro un’altra vettura nel cuore della notte, intorno alle 2, lungo Strada Pedemontana, nel tratto compreso tra lo svincolo Magazzeno di Savignano sul Panaro e quello di via Muzza Spadetta, nel modenese

I fidanzati, che convivevano a Sassuolo, stavano appunto tornando a casa dopo una breve vacanza insieme, sulla riviera. All’improvviso l’urto, violentissimo, poco dopo una semi curva e la tragedia intorno alle due di lunedì notte. Lara e Stefano, infatti, sono morti tra le fiamme della vettura: quando i soccorsi sono giunti sul posto per i due giovani non c’era più nulla da fare. "Un incendio spaventoso"; scuotevano la testa i soccorritori che si sono trovati davanti una scena infernale. L’altra auto, invece, alla cui guida si trovava un 27enne di Vignola, a seguito dello schianto è finita fuori strada, capottandosi nel campo. Pare che i primi a fermarsi siano stati altri ragazzi, che rientravano a casa dopo aver mangiato al vicino Mc Donald’s. Alcuni di questi avrebbero aiutato il 27enne ad uscire dal mezzo cappottato: il giovane è stato poi soccorso dai sanitari del 118 e trasportato con l’elisoccorso al Maggiore di Bologna. Il ragazzo non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

Per i due fidanzati di Sassuolo – Lara Zanni era originaria di San Cassiano di Baiso, nel reggiano – non c’era più nulla da fare, purtroppo. I pompieri hanno impiegato diverso tempo prima di riuscire ad estrarre le salme, carbonizzate, dal mezzo. Sul posto sono infatti intervenute le squadre dei pompieri di Vignola, Sassuolo e Bazzano oltre ai sanitari del 118, con ambulanze e automedica, ai carabinieri e alla polizia locale. La strada è rimasta chiusa al traffico diverse ore al fine di permettere ai mezzi di soccorso di intervenire. Ora spetterà ai carabinieri ricostruire la dinamica dell’ennesimo, terribile incidente che si verifica sulle nostre strade. In base ad alcune testimonianze, all’origine del terribile scontro frontale ci sarebbe stata un’invasione di carreggiata ma, appunto, gli accertamenti sono ora in corso per ricostruire un dramma che ha cancellato due giovani vite. Non si esclude nemmeno l’ipotesi di un sorpasso azzardato.

"Un ragazzo mi ha spiegato che sono intervenuti in gruppo, appena si sono accorti di quanto accaduto ed hanno aiutato il giovane ad uscire dal mezzo cappottato – spiega un barista della zona. –Per quanto ci riguarda, però, non si tratta di una strada particolarmente pericolosa poiché la carreggiata è sufficientemente larga".

Per gli inquirenti non è statopossibile identificare subito con certezza le vittime, visto che i corpi erano carbonizzati così come tutto ciò che era contenuto nell’abitacolo. Grazie all’auto, comunque, è stato poi possibile contattare le famiglie e avere la certezza che i due ragazzi non erano ancora tornati a casa. Una notizia straziante, quella che gli inquirenti hanno dovuto dare ai genitori. La madre di Stefano ha avuto un malore ed è stata portata all’ospedale. I corpi sono ora all’istituto di medicina legale di Modena in attesa dell’autopsia che sarà ordinata probabilmente oggi dal pm di turno.

Lara lavorava in una pasticceria di Sassuolo, aveva una sorella e un fratello a cui era legatissima. Il fidanzato, Stefano, di Formigine, aveva un fratello ed una sorella ed una famiglia molto unita. "Posso solo esprimere le mie più sentite condoglianze alle famiglie coinvolte – afferma il sindaco di Formigine, Maria Costi - per un dolore cosi grande e impossibile da sopportare. Quello che posso dire è che tutti dobbiamo impegnarci per cercare di proteggere la vita, soprattutto quella dei nostri ragazzi".