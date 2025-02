Streghe, anatroccoli e un orso felice a teatro

È bello andare a teatro con tutta la famiglia. Ecco allora tanti appuntamenti dedicati ai ragazzi, per questa domenica pomeriggio. Si ispira all’opera letteraria di Roald Dahl "Streghe", lo spettacolo di Progetto g. g. (con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti) in scena oggi alle 16.30 allo Storchi di Modena, per "La domenica non si va a scuola" . Le due attrici animano i pupazzi per la storia di una nonna e del suo nipotino, uniti da un rapporto speciale. La nonna racconta e il bimbo pian piano impara a conoscere il mondo poi, nella seconda parte, sarà lui a insegnare alla nonna che tutto è possibile, partendo un’avventura. Al termine, merenda per tutti offerta da Conad. Al Michelangelo, sempre oggi alle 17 Fantateatro (con la regia di Sandra Bertuzzi) presenterà "Le avventure di Tom Sawyer": storia di un ragazzo vivacissimo e piuttosto discolo, cresciuto lungo le rive del Mississippi, che vive a suo modo l’infanzia... cacciandosi nei guai e facendo impazzire la zia Polly. Alle 16 al teatro Carani di Sassuolo, Simone Lombardelli è protagonista di "Un anatroccolo in cucina", della compagnia Eccentrici Dadarò: nella cucina di un ristorante, un lavapiatti è sommerso dal sapone e sogna di stare in sala, tra gli avventori che si divertono. Senza parole, fra pantomima, clownerie e bolle di sapone, lo spettacolo affronta con simpatia il tema della diversità e il bisogno di essere accettati. E al teatro Comunale di Bomporto alle 17, "L’orso felice" della compagnia Dimitri/Canessa – Pilar Ternera: un grande orso si immerge nella Fantastica Foresta e intraprende un viaggio di autoscoperta, comprendendo che possiamo veramente conoscerci soltanto attraverso i legami. Gli spettacoli dello Storchi, di Sassuolo e di Modena aderiscono anche a "Sciroppo di teatro", la rassegna di Ater rivolta ai giovanissimi.

