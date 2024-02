Symbol e Pico festeggiano i loro successi, . Teresa Messora segna in nazionale under 17

Fine settimana decisamente positivo per l’hockey modenese: alle due vittorie in campionato di Symbol Amatori Modena e Pico Mirandola, fa eco il successo della Nazionale Under 17 femminile nel torneo EuroGirls 17, che si è giocato a Vordemwald in svizzera, in preparazione agli Europei di categoria della prossima estate: nelle fila delle azzurrine ha trovato minutaggio e reti la modenese Teresa Messora, che dopo aver messo a segno un poker di reti nelle gare di qualificazione, tutte vinte dall’Italia, ha avuto modo di "bollare" anche nella finalissima vinta 5-0 con l’Inghilterra, dove Messora (nella foto) ha segnato proprio la rete finale. Tornando alla Symbol, il bel successo su Montecchio è un buon viatico per l’anticipo di giovedì sera a Bassano.

HOCKEY A2, 8^ G.: Novara - Breganze 10-4; Correggio – Scandiano 0-3; Sandrigo - R. Bassano 2-10; Seregno – Thiene 4-9; Symbol Amatori MO - Montecchio Pr.3-0.

CLASSIFICA: Scandiano 20, Azzurra punti 18, Thiene 14, Correggio 13, R.Bassano 11, Breganze 10, Symbol Amatori 9, Seregno e Montecchio Pr. 8, Sandrigo 1.

HOCKEY B, 4^G.: Amatori PS - Cremona 3-9; Correggio – Scandianese 7-3; Pico Mirandola – Amatori MO 7-1.

CLASSIFICA: Pico Mirandola e Correggio punti 10, Cremona e Scandianese 6, Amatori MO 3, Amatori PS 0.

