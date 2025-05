"Tra la folla in piazza San Pietro, emozione unica"

Tra i modenesi presenti ieri a Roma c’era anche Gabriele Imperato, di Fiorano, che stava seguendo da vicino il conclave per lavoro e in passato aveva già avuto il piacere di conoscere personalmente il cardinale Prevost. Dopo la laurea a Modena in Storia e Culture Contemporanee, Imperato ha proseguito gli studi presso La Sapienza di Roma, dove ha conseguito, nel mese di marzo, la qualifica professionale di cerimoniere in protocollo di Stato ed eventi istituzionali. Oggi lavora nel Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede e si occupa di cerimoniale. Durante i funerali di Papa Francesco, uno dei suoi primi incarichi è stato la gestione della delegazione della Presidenza della Repubblica di Albania.

"Assistere all’elezione del nuovo Pontefice in Piazza San Pietro, insieme a tantissimi fedeli, è stata un’emozione unica – racconta Imperato –. Prima la fumata bianca, poi le campane: tutto intorno si respirava una gioia immensa con il commovente omaggio delle forze armate a rappresentanza della Repubblica italiana. Quando è stato pronunciato il nome ’Prevost’ sono esploso di gioia, avevo intuito subito che fosse lui: il giorno prima l’avevo intravisto alla Messa ‘Pro Eligendo Romano Pontefice’".

Come ha dichiarato, emozionato, Imperato aveva già conosciuto Prevost. "Avevo già avuto modo di incontrarlo – prosegue il cerimoniere – perché, qualche anno fa, aveva celebrato una messa privata nella Cappella Paolina, nel Palazzo Apostolico. Ho avuto l’onore di partecipare avendo un legame speciale con gli Agostiniani in Vaticano in modo particolare nella persona di Padre Pavel Benedik, che è stato custode del Sacrario Apostolico e responsabile della sacrestia pontificia nell’Ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice. In quell’occasione, Prevost era venuto anche a un pranzo, sempre in Vaticano".

Per chi era a Roma, ieri, la sensazione è stata quella di trovarsi, per un giorno, nella capitale del mondo. "Roma – ha spiegato Imperato – in questi giorni, è davvero il centro del mondo. Lo si percepisce semplicemente guardandosi intorno. È stata una grande emozione. Colpiva vedere tantissimi giornalisti accreditati presso la Sala Stampa Vaticana, ma soprattutto colpiva l’universalità della Chiesa, che si manifestava concretamente nell’essere fratelli e sorelle riuniti nell’attesa del nuovo Papa. Il messaggio di pace, con cui ha aperto e concluso il suo primo discorso, è stato commovente. È attraverso questa pace – che il mondo ha ricevuto anche tramite la televisione – che si trasmette quell’idea di Chiesa ’in uscita’ tanto cara a Papa Francesco". Al termine dell’intervista, anche un aneddoto tutto ‘fioranese’ sul nuovo Pontefice.

"Allo stesso tempo – ha concluso Imperato – continuo il mio servizio presso l’Ufficio del Rettore della Basilica Pontificia di Fiorano Mons. Montecchi, dove abbiamo organizzato diversi eventi con rappresentanze diplomatiche. L’anno scorso, in occasione della visita dell’Ambasciatore della Repubblica di Polonia, avevamo invitato anche il cardinale Prevost, che ci rispose con rammarico di essere già impegnato per impegni pastorali precedentemente assunti e ribadì che avrebbe recuperato la visita a Fiorano. Ora è Papa e non ci resta che aspettarlo a braccia aperte".

Jacopo Gozzi