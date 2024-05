Webinar di presentazione per il Bando Digitale Sociale

Sostenere progetti rivolti all’empowerment di conoscenze e competenze digitali di dipendenti, collaboratori stabili e volontari degli enti che operano in uno o più settori di interesse generale dell’economia sociale. Questo l’obiettivo del Bando Digitale Sociale, pubblicato dal Fondo per la Repubblica Digitale, che sarà presentato attraverso due webinar in programma per venerdì 10 maggio alle 14.30 e martedì 14 maggio alle 9.30. Gli appuntamenti sono aperti a tutti gli operatori e alle organizzazioni interessate a presentare proposte progettuali. Tutte le informazioni sul bando e sui webinar sono disponibili sul sito fondorepubblicadigitale.it

Il Fondo per la Repubblica Digitale è una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri) che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal Pnrr e dal Fondo Nazionale Complementare.

Il bando mette a disposizione 15 milioni di euro, le proposte progettuali possono essere presentate da partenariati di almeno due soggetti. All’interno del partenariato dovranno essere presenti una rete formale o un gruppo di enti privati non profit che presentano un bisogno comune di empowerment delle competenze digitali dei propri dipendenti e/o collaboratori stabili, inclusi i volontari; un soggetto pubblico o privato non profit con comprovata esperienza nella realizzazione di progetti in ambito digitale.