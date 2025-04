Wiligelmo, autogestione negata: gli studenti si ritrovano in parrocchia

Un’occasione di dialogo e di condivisione. L’hanno organizzata gli studenti del Liceo Wiligelmo, che oggi, come scrivono in una nota, "si faranno carico di un’assenza scolastica e nel pomeriggio parteciperanno, negli spazi della parrocchia Gesù Redentore – in viale Leonardo Da Vinci 270 – a un evento alternativo e analogo alla giornata di autogestione che avrebbe dovuto tenersi nei locali del liceo, ma che non è stata concessa, nonostante il diritto legalmente riconosciuto alle ore mensili di assemblea".

Stamattina, dalle, 7,30, gli studenti che vorranno aderire alla proposta si ritroveranno di fronte alla sede del loro istituto, in viale Alfeo Corassori 101 e insieme si recheranno negli spazi gestiti dalla parrocchia, dove dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 si svolgeranno lezioni sotto forma di seminari, tenute dagli stessi studenti, di filosofia, storia, politica, bullismo, musica, cinema, teatro e arte. Per sollevare gli insegnanti da responsabilità di gestione, gli studenti hanno deciso di farsene carico, così da poter condividere conoscenze e interessi".