Ztl, si parte entro l’estate "Compromesso raggiunto"

Ieri mattina si è svolto a Carpi l’incontro tra le associazioni di categoria, il sindaco Alberto Bellelli e il vice-sindaco Stefania Gasparini in merito all’ampliamento della Ztl in centro storico. Il progetto portato avanti dal Comune ha l’obiettivo di "riorganizzare la circolazione e la sosta in alcune aree del centro, così da ridurre gli impatti del traffico, riqualificare gli spazi e salvaguardare le aree di particolare pregio storico-architettonico". Gli amministratori hanno spiegato alle associazioni il progetto che verrà portato avanti, risultato di un lungo lavoro nel quale si è tenuto conto delle esigenze di tutti gli attori coinvolti, così da raggiungere un ’compromesso’. Decisione presa, insomma, anche se oggi è previsto l’incontro del Comune con il Comitato del no, che ora si sente ’beffato’. "Si prevede di ampliare le zone a traffico limitato (Ztl) e le aree pedonali – sostiene il Comune – di interrompere alcuni itinerari di attraversamento del centro storico e d’incentivare le buone pratiche per aumentare i movimenti ciclo-pedonali". Inoltre, "sarà riorganizzata la sosta in centro e nelle zone limitrofe, per garantire maggiore accessibilità e fruibilità a tutti i frequentatori". Stefania Gasparini, vice - sindaco e assessora a Economia, Centro Storico, Viabilità e Mobilità, sottolinea: "Il progetto della...