Sciocolà tra gusto e tradizione, Bottura incontra la sua ’copia’: “È un’opera d’arte magnifica”

Modena, 1 novembre 2024 – È arrivato in sella alla sua bicicletta stamattina, sotto un limpido cielo di novembre. E dopo aver attraversato Piazza Matteotti, nel cuore della città, lo chef Bottura si è ritrovato davanti un altro “sé stesso”: o meglio, una maxi scultura di cioccolato a grandezza naturale, realizzata dalle abili mani del maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia, in occasione della sesta edizione di Sciocolà.

Un vero e proprio omaggio, dunque, allo chef Patron di Osteria Francescana, Casa Maria Luigia e fondatore di Food for Soul, nonché una splendida opera d’arte ora finalmente svelata al pubblico.

L'inaugurazione del festival

“Ho sempre detto che noi siamo artigiani ’ossessionati’ dalla qualità – ha spiegato ieri Bottura –. Questa scultura di cioccolato è una vera e propria opera d’arte: Mirco Della Vecchia è riuscito a dare forma a un sogno, a un’idea. Con una scultura iperrealista che, appunto, è arte pura”.

“Abbiamo usato il cioccolato fondente al 60% di origine messicana per raffigurare il più grande interprete della cucina italiana e il maggior rappresentante del territorio modenese – spiega Della Vecchia –. Per questa edizione di Sciocolà, la realizzazione dell’ opera d’arte è stata particolarmente impegnativa, a causa delle tante piogge che hanno reso il tasso d’umidità molto alto, e una lavorazione sicuramente più complicata degli scorsi anni sulle parti più piccole e sui dettagli della scultura. Ma oggi la prova della somiglianza ha ripagato tutti i nostri sforzi, con la lavorazione di uno degli ingredienti più nobili della gastronomia, il cioccolato”.

E di cioccolato, nel centro storico, ce n’è ora per tutti i gusti: fino a domenica infatti, il festival allieterà il palato di modenesi e turisti, contando un centinaio di stand oltre a laboratori, degustazioni e iniziative.

Lo ricorda anche lo stesso Stefano Pelliciardi, organizzatore dell’evento, che riavvolge il nastro: “Una manifestazione, questa, che ormai si classifica tra le più importanti fiere dedicate al cioccolato in Italia – dice – ci sono quasi 120 stand, con produttori in arrivo da tutto il territorio nazionale. Ma Sciocolà, da sempre, non vuole essere soltanto una manifestazione fieristica finalizzata al ritorno commerciale e per questo vantiamo un ricchissimo palinsesto di eventi”.

Non solo. “In questa edizione abbiamo voluto celebrare il più grande chef del mondo con una statua di cioccolato a grandezza naturale – continua Pelliciardi – ma ci sarà anche una maxi tavoletta lunga quindici metri in piazza Grande. E Sciocolà, quest’anno, avrà inoltre l’onore di ospitare il più grande pasticcere al mondo, cioè Iginio Massari. E poi non mancheranno showcooking, sfide gastronomiche, degustazioni guidate: si può dire che in questi giorni Modena sarà la città più dolce d’Italia”.