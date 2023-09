Bicicletta a pedalata assistita, contributi per chi vuole acquistarla: ecco come fare

Sassuolo (Modena), 2 settembre 2023 – A partire dal prossimo 20 settembre sarà possibile presentare la domanda alla Regione Emilia Romagna per ottenere un contributo all’acquisto di una bicicletta a pedalata assistita. La Regione Emilia-Romagna intende incentivare l’utilizzo della bicicletta negli spostamenti quotidiani mediante l’erogazione di un contributo a parziale rimborso dell’acquisto di una bicicletta o di una cargo bike, entrambe a pedalata assistita; il Comune di Sassuolo, facente parte del Pair, rientra tra gli enti locali i cui residenti possono richiedere il contributo.

E’ riconosciuta una maggiorazione del contributo ai cittadini che dimostrano di aver rottamato una autovettura. Per il primo anno di incentivazione potranno essere oggetto di contribuzione gli acquisti effettuati a decorrere dal 7 agosto 2023. Ai fini della maggiorazione del contributo mediante la rottamazione dell’autovettura saranno accettate le rottamazioni avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2023.

FOCUS / Le città bike friendly in Emilia Romagna

Chi può fare domanda

Possono presentare domanda ai fini della concessione del contributo le persone fisiche: intestatarie della fattura/ricevuta fiscale di acquisto; intestatarie o cointestatarie del conto corrente bancario o postale su cui verrà effettuato il versamento del contributo. Qualora il richiedente intenda avvalersi della maggiorazione del contributo a seguito della rottamazione di una autovettura, dovrà risultare intestatario o cointestatario del veicolo rottamato e del certificato di rottamazione. Questo il contributo senza rottamazione di un’autovettura: fino a euro 500,00 per l’acquisto di una bici a pedalata assistita. Fino a euro 1.000,00 per l’acquisto di una cargo bike a pedalata assistita. Il contributo non potrà superare il 50% del costo del mezzo. Quesot invece il contributo con rottamazione di un’autovettura. Fino a euro 700,00 per l’acquisto di una bici a pedalata assistita. Fino a euro 1.400,00 per l’acquisto di una cargo bike a pedalata assistita. Il contributo non potrà superare il 70% del costo del mezzo.