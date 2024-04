Il futuro di Maserati: "Modena resterà il cuore pulsante di questo grande brand"

A Rimini, nel cuore della Motor Valley, Maserati (gruppo Stellantis) ha organizzato il Folgore Day: l’evento nell’anniversario dei 110 anni del costruttore modenese che segna l’ingresso nella nuova dimensione elettrica con la gamma Folgore con l’obiettivo di diventare un brand full electric nel 2028.

Ed è stata l’occasione – visto il palcoscenico d’eccezione – per ribadire che "il marchio è 100% Made in Italy, progettiamo, sviluppiamo e produciamo al 100% in Italia. Lavoriamo per esportare in 70 Paesi, esportiamo l`84% dei nostri prodotti". Lo ha detto Davide Grasso, Ceo di Maserati (gruppo Stellantis).

"Modena è stata, è e continuerà a essere il cuore pulsante di questo brand incredibile. Nel nostro quartier generale in Viale Ciro Menotti c’è la fabbrica automotive più antica d’Italia ed è ancora operativa. Siamo qui, siamo in Italia, continueremo a restare in Italia e continueremo a guidare l’innovazione e il futuro dell’automotive di lusso", ha aggiunto Grasso.

Un viaggio che Maserati ha intrapreso nell’ultimo anno con il lancio dei suoi modelli 100% elettrici: GranTurismo Folgore prodotta a Mirafiori insieme alla versione termica, il suv Grecale Folgore prodotto a Cassino, e ora, GranCabrio Folgore realizzata sempre a Torino. Nel 2025 invece arriverà la super sportiva MC20 Folgore che sarà prodotta a Modena insieme alla versione termica.

Entro il 2028 l’elettrificazione dell’intera gamma del Tridente sarà completa, con due anni di anticipo, come annunciato da Maserati a inizio 2024. “Saremo il primo brand del lusso italiano ad avere una gamma interamente elettrificata. Siamo 100% Made in Italy. Progettiamo, sviluppiamo e produciamo in Italia. Modena è e continuerà a essere il cuore pulsante del brand”, detto Davide Grasso, Ceo di Maserati (gruppo Stellantis) a Rimini durante i Folgore Days, ricordando che Maserati è anche l`unico brand del lusso italiano a competere e vincere nel campionato di Formula E.

"Per noi l’elettrificazione è una grande sfida e una grande opportunità. Ma il mondo si sta muovendo verso l’elettrico in modo diverso e, in quanto brand globale del lusso vogliamo dare la possibilità ai nostri clienti di scegliere. Per questo non voglio vincolarmi a date sulla fine della produzione del termico, che potrà variare nei vari mercati in base alla domanda", ha aggiunto Grasso.

L’evento è stato l’occasione per presentare tre aree tematiche dedicate alla mobilità elettrica, al programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie, e a Tridente, il motoscafo di lusso completamente elettrico realizzato con Vita Power. Presentato in anteprima anche la nuova campagna pubblicitaria “It turns you on” con protagonista il cantante dei Maneskin Damiano David.

Sulla fine della produzione del termico "non voglio vincolarmi a date, il target rimane il 2028. Ma potrà variare nei vari mercati in base alla domanda". Quanto alla produzione la Maserati Grecale viene prodotta a Cassino, le GranTurismo e GranCabrio a Mirafiori dove sono terminate le produzioni di Levante, Quattroporte e Ghibli, mentre la MC20 è realizzata a Modena nello storico stabilimento del gruppo.

r.m.