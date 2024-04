Emanuele Orsini a Confindustria: chi è il primo modenese alla guida degli industriali

Modena, 4 aprile 2024 – “È il primo presidente modenese alla guida di Confindustria e la sua elezione sarà anche un premio per tutto il nostro tessuto produttivo". È il commento a caldo che si lascia sfuggire l’ingegner Stefano Betti di Costruzioni Generali Due, vice presidente nazionale Ance, quando ha appreso che oggi il Consiglio generale di Confindustria offrirà a Emanuele Orsini l’investitura per guidare nel prossimo quadriennio la più importante associazione economica del Paese.

Chi è Emanuele Orsini

Orsini, classe 1973, originario di Castelvetro, tuttora vicepresidente uscente con delega al credito ed al fisco, ex presidente di Federlegno e attuale amministratore delegato di Sistem Costruzioni e Tino Prosciutti, nonché presidente di Maranello Village (110 milioni di fatturato in tutto), è un imprenditore modenese doc di seconda generazione. Dopo la rinuncia del solo contendente rimasto, il petroliere Edoardo Garrone, Orsini ora si trova con la strada spianata.

Le aziende

La sua scalata imprenditoriale è iniziata subito dopo gli studi e lo ha portato in pochi decenni alla creazione di un gruppo industriale che, oltre alla storica azienda di famiglia Sistem Costruzioni, realtà produttiva leader nel settore dell’edilizia in legno e della logistica industriale in Italia e nel mondo, artefice di progetti di ricostruzione per numerosi edifici nell’area colpita dai terremoti in Abruzzo, Emilia-Romagna e Marche, possiede quote in altre 10 società. Le principali partecipazioni sono appunto in Maranello Village, primo complesso residenziale dedicato al mondo del Cavallino Rampante, composto da bar, ristoranti, palestra e diverse zone polifunzionali per complessivi 25.000 mq, ed in Tino Prosciutti Spa, azienda parmense con quattro stabilimenti produttivi. "Dialogo, identità e unità" solo le tre parole chiave del programma del futuro presidente, che il 18 aprile presenterà la sua squadra in vista dell’assemblea annuale del 23 maggio che sancirà l’inizio della sua presidenza.

Costruttori a favore

"Ance si era espressa pubblicamente fin dall’inizio in favore di Emanuele Orsini – racconta Betti, che lo conosce da una quindicina d’anni - perché Orsini ha tra le sue aziende anche aziende edili e come tale è sicuramente in sintonia col pensiero dei costruttori e, nel nostro caso specifico, essendo della nostra provincia è per noi fonte di grande soddisfazione questa sua elezione". “Lealtà, spirito di squadra, desiderio di ripristinare appieno il ruolo di una Confindustria a servizio delle imprese e della crescita del nostro Paese - sono le parole con cui Orsini in una lettera all’associazione ha accolto la sua designazione".