Ermes, il mito continua: Alessandro Dolcini ha rilevato la storica osteria di Modena

Ermes, Alessandro Dolcini ha rilevato la storica osteria di Modena

Modena, 10 gennaio 2022 - "Nonna, hai ancora male alla schiena? No...e allora dai scendi a fare un giro". Alessandro Dolcini, 34 anni, nipote acquisito ‘della Bruna’, la moglie di Ermes, si può finalmente rilassare. Ha appena terminato il battesimo della nuova vita della ‘Trattoria da Ermes’, baluardo in via Ganaceto della cucina modenese dal 1963, acquisita dopo il decesso a 85 anni dell’indimenticabile oste Ermes Rinaldi. Alessandro con il padre Marcello è già impegnato con la Salumeria del Cardinale in Pomposa. Ora ha deciso di accettare una delle sfide più temibili (ma intriganti) della gastronomia locale sotto il brand societario ‘Gabian srl’ e con lo staff confermato, in sala e in cucina. Dolcini, fra tanti pretendenti il grembiule è toccato di lei. "Io mi ero proposto un po’ per scherzo. Avevo notato che nel locale dopo la sua scomparsa c’era bisogno di una figura che potesse portare avanti la tradizione. Ho detto che nel caso ci fosse stato bisogno io c’ero. E il figlio, Andrea, mi ha fatto questo onore". Ermes è inimitabile. Cosa l’accomuna a lui? "Credo che la famiglia abbia ritrovato in me la semplicità e la capacità di accoglienza che aveva lui. Io venivo qui con i miei da quando...