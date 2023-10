Riforma fiscale: ecco cosa cambierà

Modena, 24 ottobre 2023 – Quale riforma fiscale? I caratteri principali; le linee guida; le tempistiche; I tributi del futuro, Irpef: una nuova dimensione della progressività, Ires modello duale versus status quo; Tributi indiretti, le novità, registro e bollo ecco cosa cambierà. Sono alcuni dei temi salienti che mercoledì 25 ottobre affrontano a Modena, presso la sede dell'Ordine, i commercialisti di Modena e Bologna in un Forum dal titolo "Riforma fiscale, lo stato dell'arte", moderato da Mario Spera, presidente commissione formazione e agg.to professionale corsi Anc Bologna. L'evento con inizio alle 15 si tiene presso la sede dell’Ordine dei dottori commercialisti di Modena, in via Emilia Est 25 .

Di assoluto rilievo il parterre dei relatori: Giovanni Spalletta, direttore generale Mef; Gianluca Dan, commercialista, esperto de Il Sole 24 ORE; Luca Gaiani, commercialista, esperto de Il Sole 24 ORE; Andrea Carinci, docente della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna.

I saluti istituzionali sono affidati ad Alessandro Cavani, presidente commercialisti Modena, Gianluca Dal Pozzo, presidente Anc Bologna, Marco Cuchel, presidente Anc nazionale.

Gli altri temi all'ordine del giorno sono: Il reddito di lavoro autonomo, come cambierà; Reddito di impresa, le novità; Procedure di accertamento: un cambio radicale, Pm concordato biennale, altre imprese, adempimento collaborativo; Sanzioni: la spinta verso la compliance; Testi Unici: dalla catalogazione alla codificazione. Sarà possibile seguire l'evento anche via web.