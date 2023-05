Comcor si prende con grinta gara 2: Campidonico ko

COMCOR MODENA

9

CAMPIDONICO TORINO

0

MODENA: Infante (Corrado), Henriquez, Bonilla (Cirilli), Calasso, Russo, Scala, Corbino dh, Infante Junior, Scerrato. Lanciatori: Hurtado (Vincente), Ventura, Calero.

TORINO: Pascoli, Olando, Peloro, De Maria, Barbero, Marziale, Resca, Meloni (Resca Valetti. Lanciatori: Carillo (Perdente), Gismondi, Salto.

Punti: MO 1000 030 230 Pu.9. Bv.5. E.1. TO 000 000 000 Pu.0. Bv.2. E.5

Gara Due – Ottima prestazione dei ragazzi di Marco Nanni, dopo la doccia fredda di gara uno con sconfitta sul filo di lana. Comcor con carattere e grinta sorretti da autostima, ha reagito da grande squadra. La sfida sul monte lancio ha visto Hurtado contro il potente Eviel Carrillo, autore nelle prime gare di ben 28 strike out. Partenza sprint del Modena, che peserà su tutta la gara. Infante Carlos arriva in prima base, spinto in seconda prima da Henriquez, poi da Bonilla, arriva in terza. Bomber Calasso con una potente valida spinge a casa base Infante per l’ 1 a 0. Gli ospiti accusano il colpo, tengono bene il campo contro un Hurtado da manuale, 6 inning, 2 valide con 5 k, 0 punti subiti al passivo. Match sempre aperto in attesa della prima flessione degli ospiti. Caselle con molti 0, equilibrio massimo. La svolta con relativa fuga arriva al 5° inning: il Modena freddo e spietato approfitta degli errori ospiti. Con battute potenti la Comcor sigla tre punti per la prima fuga del match, gli ospiti accusano il ko, preludio di una gara in salita. Al 5° inning gli ospiti giocano la carta Gismondi sul monte, incassano al 7° altri 2 punti, Hurtado da vincente scende dal monte. Sul 6 a 0 arrivano altri tre punti per Modena. La gara ha messo in luce Bonilla con 3 su 5 in attacco, su tutti ’bomber Calasso’ (nella foto) in attacco mb 320, con 4 punti battuti a casa. Comcor Modena con una vinta e una persa contro Campidonico, continua a coltivare il sogno play off. La classifica di serie A recita: Modena (5 Vinte1 Persa), Brescia (32), Campidonico To (42), Senago (23), Cagliari (13). S. Torino (04).

Giorgio Antonelli