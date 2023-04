Gerli propone gioco e cresce col passare dei minuti, è il migliore

GAGNO 6,5 Primo tempo nel quale subisce, senza grandi colpe, il gol di Benedyczak, e deve fare i conti con le conclusioni da lontano di Camara e di Estevez. Nella ripresa è decisivo nel finale quando respinge la rasoiata di Mihaila.

OUKHADDA 6 Va preso così, a volte un pizzico svagato, poi capace di recuperi di gamba e cuore. E non molla fino alla fine, nonostante abbia di fronte un bruttissimo cliente come Coulibaly.

SILVESTRI 6,5 Il Parma non dà grossi riferimenti in attacco ma se la cava bene in ogni frangente. Tocca il pallone del vantaggio ma quando il pallone di Diaw sembra già essere entrato. PERGREFFI 6,5 Scambiare il gagliardetto con un campione del mondo come Buffon dà emozione e carica e il capitano la mette in campo in un match attento e senza sbavature.

RENZETTI 6 Primo tempo di gran corsa che termina in leggero calo. La grande partita di Perugia si fa sentire e a metà ripresa le energie sono quelle che sono. (14’ st Ponsi 6,5 Entra in partita senza paura e anche in fase di ripartenza la sua falcata si fa sentire. Bel salvataggio in mischia nel finale).

MAGNINO 6 Si vede poco con la palla al piede, ma il suo lavoro è prezioso. Nella ripresa avanza il baricentro ma è difficile giocare sul gran pressing del centrocampo crociato.

GERLI 7 Camara lo va a prendere altissimo, ma ciò non gli impedisce di proporre gioco e di crescere col passare dei minuti. Nel secondo tempo è l’unico che dona dinamismo a un centrocampo in difficoltà.

ARMELLINO 6 Meglio in copertura che in fase propositiva soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa si costruisce una buona opportunità ma calcia alto.

IONITA 6 Parte piano per crescere nel corso della gara. Ha una bella occasione nel primo tempo ma viene rimpallato da Del Prato. Un altri tiro fuori a inizio ripresa, poi il lungo stop si fa sentire. (14’ st Duca 6,5 Spezzone di partita di grande corsa e gamba, che gli permettono di andare oltre la fisicità dei parmensi. In costante crescita). TREMOLADA 6 Mette in buca l’assist vincente numero dodici in campionato battendo il corner che genera il vantaggio di Diaw. Poi prova più di una giocata non facile, e sul pressing parmense della ripresa fatica a far ripartire la squadra. (24’ st Mosti 6 Dà un buon contributo nell’alleggerire la pressione finale degli ospiti).

DIAW 6,5 Rilanciato dal primo minuto, trova un gol di rapina approfittando di una incertezza di Buffon. Poi rincorre decine di lanci lunghi non certo facili da gestire. (14’ st Strizzolo 6 Un paio di occasioni di testa, e il solito lavoro di sponda che sfrutta la sua grande fisicità).

Alessandro Bedoni