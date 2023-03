"Ho creato una Coppa in ricordo di papà"

di Lorenzo Longhi Nel nome del padre, nel nome di un insegnamento, quello secondo cui "se si prende un impegno si mantiene fino alla fine": se torna la Modena Benny Cup, a sei anni di distanza e dopo la pandemia, è proprio perché Federico Benincasa quell’impegno vuole mantenerlo. Per la memoria di papà Lorenzo, ’Benny’ appunto, maestro di calcio e non solo per centinaia di ragazzi, per aiutare la Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori, e perché mai come ora il messaggio sociale è una necessità. Così domenica 18 giugno Modena Benny Cup riprenderà e rilancerà con ambizione e con un format totalmente nuovo: tornei open di calcio a 5 maschile e femminile, beach volley 3 contro 3, tennis e una camminata podistica che si svolgeranno nell’arco di una giornata, con numerosi momenti di aggregazione. "Un evento unico per un unico scopo", spiega Benincasa, educatore e fantasista sociale, come si definisce, "tornando a coinvolgere la città come e più di prima". Come sarà la nuova Modena Benny Cup? "Sarà una giornata che vorremmo diventasse indimenticabile. Ci apriremo a diversi sport, gli incontri si svolgeranno dalle 8.15 alle 23, avremo in contemporanea sino a 20 partite distribuite su 4 strutture...