I protagonisti. Abiuso: "Contento di essere rimasto». Ponsi: "Giocata con intelligenza»

Due reti nelle ultime due partite e tre complessive per Fabio Abiuso (foto), felice per il gol del due a zero e per la conferma in gialloblù: "Ho letto tante notizie di calciomercato su di me ma la società non mi ha mai parlato di una possibile uscita, mi sono sempre sentito parte di questo progetto e non ho mai pensato di andare via. Mi sono sempre allenato al massimo per me e per la squadra, sono molto contento di essere rimasto e di essere andato in gol nelle ultime due partite. In settimana ci eravamo detti che dovevamo avere più fame del Parma, solo così potevamo vincere questa partita. Siamo felicissimi, ritrovare i tre punti vincendo un derby 3-0 è molto importante. Il gol l’ho messo a segno dopo aver vinto un duello con l’avversario diretto".

Per Fabio Ponsi la vittoria non è una sorpresa: "L’aspettavamo tanto, eravamo fiduciosi, il gruppo si era sempre allenato bene e già prima di Palermo avevo sensazioni positive. È facile dirlo dopo aver vinto 3-0 che perso 4-2 ma è così. Contro il Parma abbiamo vinto da grande squadra e io ho anche segnato il mio primo gol nel Modena e da quando sono professionista. Sento che sto crescendo e spero di continuare. Questo è possibile quando la squadra fa bene come abbiamo fatto contro il Parma. Eravamo compatti, uniti e c’era tanta fiducia. Sapevamo che tipo di partita dovevamo fare e tutto quello che avevamo preparato in settimana ci è riuscito. Abbiamo giocato con intelligenza, siamo stati solidi e compatti. Il mio piede forte è il destro e sulla fascia destra mi trovo meglio nei cross e nelle rifiniture ma sono disponibile a giocare pure dall’altro lato, come ho fatto tante volte in passato, per me è indifferente, l’importante è giocare. Purtroppo mi sono fatto male, il gomito mi era uscito in avvio di gara poi è subito rientrato così il gol e la vittoria le festeggerò a casa con la mia famiglia e tanto ghiaccio", spiega concludendo Ponsi.

Rossano Donnini