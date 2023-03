Il Sasso batte Crevalcore e saluta il suo pubblico

di Davide Ceglia

Promozione Bologna Girone C. Il Sasso Basket (Zucchini 22, Gobbi 14, Cavani 9) saluta al meglio il proprio pubblico nell’ultima gara casalinga di regular season battendo Crevalcore. L’attacco castelfranchese ha pazienza nel muover palla contro la zona ospite (+3 alla pausa). Nel secondo tempo, Zucchini e Violi timbrano il +12, aprendo il break che accompagna gli arancio-neri fino al +19 finale, con la tripla di Terzi. Sconfitta interna per Spilamberto (Pantaleo 10, Franchi e Paladini 8) contro la capolista Peperoncino; decisiva l’ultima frazione, con i modenesi che sbagliano molti tiri non riuscendo a punire la zona ospite. Netta vittoria del Cus (Villani 18, Carretti 14, Kashin 12) su una Nazareno (Beltrami M. 13) che sprofonda già alla prima sirena sul 29-6 (5 triple già a segno per i locali). Il 41-14 della pausa la dice lunga su quanto possa già essere in archivio la pratica, con i padroni di casa che gestiscono il punteggio nei secondi 20’.

Risultati: Spilamberto-Peperoncino 42-59, Scandiano-Carpine 65-73, Sasso Castelfranco-Crevalcore 74-55, Cus Mo.Re.-Nazareno 73-39, Diablos-Zola 59-64. Classifica: Peperoncino 34, Cus 30, Sasso 30, Spilamberto 28, Zola 26, Kings 24, Diablos 18, Nazareno 16, Carpine 14, Medolla 12, Crevalcore 10, Scandiano 6.

Prima Divisione Reggio Emilia Girone C. Il big-match di giornata va alla Pgs Smile Formigine, corsara al supplementare sul campo della McDonald’s Castelfranco. I padroni di casa non la chiudono sul più bello, fallendo 5 tiri liberi consecutivi e, sul possesso seguente, consegnando palla in mano a Formigine. Nelle battute finali, Forastiere è glaciale (unici 2 punti personali di serata) dalla linea della carità, e consegna ai suoi il successo. Colpo esterno di Campogalliano (Goldoni 15, Foroni 12, Guidetti 8) sul campo di Magreta (Martelli 10, Naletto 8, Pifferi 7). Al riposo, Magreta è sotto di 6 lunghezze, recuperando con Martelli; Campogalliano, però, sfrutta il duo Goldoni-Foroni, che scava il solco decisivo nonostante i giallo-blu provino fino alla fine a rientrare.

Risultati: Savignano-Scandiano 81-52, Iwons-Castellarano 60-85, Formigine-Castelfranco 67-69 d1ts, Go Basket-Schiocchi 68-61, Accademia-Modena 72-50, Magreta-Campogalliano 42-51.

Classifica: Formigine 32, Castelfranco 30, Go Basket 28, Castellarano 28, Campogalliano 22, Magreta 22, Schiocchi 18, Iwons 12, Accademia 8, Modena 8, Savignano 6, Scandiano 0.