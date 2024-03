Le pagelle Oukhadda completa il disastro

SECULIN 6 Tra i meno responsabili della disfatta. Prende due gol su rigore e il tiro di Di Molfetta è forte e angolatissimo. In un paio di occasioni ci mette una pezza.

RICCIO 5 Partita generosa ma costellata da troppi errori, spesso e volentieri in difficoltà nel settore di competenza. (43’ st Manconi sv Pochi minuti senza incidere).

ZARO 5,5 Mezzo voto in più per il salvataggio sulla linea sul tiro a colpo sicuro di Felici che rimanda il naufragio, ma anche lui balla come tutta la difesa. CAUZ 5 Va in difficoltà anche lui quando la Feralpi comincia a crederci e inizia a far danzare la rumba a tutta le retroguardia canarina.

PONSI 5,5 Sfortunato ma incauto sul primo penalty concesso agli ospiti, non è però tra i più responsabili. Ammonito, viene tolto a scopo precauzionale. (35’ st Oukhadda 4,5 Il fallo che provoca il rigore decisivo a tempo quasi scaduto è tanto netto quanto sconcertante. Termina la sua terribile porzione di gara sbagliando l’ultimo cross utile per tentare il pari sui titoli di coda).

PALUMBO 5,5 Gioca a destra, settore a lui non congeniale, e per larghi tratti di partita nonostante la consueta generosità corre spesso a vuoto. Freddo sul rigore (35’ st Magnino 5,5 Anche lui non riesce a contribuire a contenere l’assalto finale della FeralpiSalò).

GERLI 6 Ci sono occasioni in cui non basta nemmeno lui a tenere a galla un centrocampo in costante ostaggio del pressing della Feralpi. A inizio del secondo tempo ha una buona occasione ma Pizzignacco alza oltre la traversa.

DUCA 4,5 Gli viene consegnata una casacca da titolare ma la sua gara è ai limiti dell’impalpabile, non riesce mai ad entrare in partita. (8’ st Bozhanaj 6 Cerca e trova il rigore del momentaneo 2 a 2, ed è tra i pochi a portare a casa una sufficienza).

CORRADO 5 Brutto pomeriggio. Spreca una grande occasione per il 2 a 0 che poteva cambiare la partita, poi la sua gara non è all’altezza delle precedenti in entrambe le fasi.

GLIOZZI 5 Sarebbe da rivedere più volte il contatto con Pilati che genera il penalty poi sconfessato dal Var. Per il resto un’oretta scarsa in campo dal sapore sciapo. (8’ st Strizzolo 5 Una bella girata al volo fuori di poco poi scompare dai radar non riuscendo a trovare un solo pallone pericoloso fino alla finel della partita).

ABIUSO 5,5 Reattivo quando su corner spinge in rete dopo pochi minuti, esattamente sei, la rete dell’illusione canarina. Da lì in avanti la sua gara si trascina in modo discretamente anonimo.

Alessandro Bedoni