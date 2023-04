Modena-Cavezzo regge soltanto un tempo poi viene travolto dallo Sporting Hornets

Regge un tempo il Modena Cavezzo, che nell’ultima trasferta della regular season di A2 cede con un netto 8-2 a Roma sul campo dello Sporting Hornets con cui divideva il 9° posto. Senza i soliti Barbieri e Dudu Costa, i gialloblù vanno sotto dopo 5’ trafitti di testa da Porcari sul secondo palo, poi subiscono da azione di angolo il raddoppio di Mejuto. Nela ripresa i primi 7’ sono un terremoto per la truppa di Checa, con 4 reti ravvicinate: Vicalvi risolve una mischia, Ramazio prima approfitta di una disattenzione davanti a Vezzani e poi fa doppietta ribadendo in rete la traversa di Gattarelli (a vuoto Rondini, subentrato fra i pali), quindi arriva anche il 6-0 firmato da Gattarelli dopo il palo di Filipponi. La gara è già finita ma i laziali arricchiscono il bottino con Medici e ancora Mejuto. Solo nei 7’ finali, sull’8-0, El Madi (foto) con orgoglio accorcia con una doppietta. A una gara dalla fine il Modena Cavezzo è già certo di aver chiuso al 10° posto, visto che il 9° di Roma e Hornets è a -3 ma con entrambe lo scontro diretto è sfavorevole. Diventa così ininfluente l’ultima gara di sabato 15 a Cavezzo contro la capolista Genzano, a cui serve un punto per il salto in A: per la truppa di Checa ci saranno i playoff per salire in A2 Elite il 29 aprile e il 6 maggio.

Le altre gare: Cus Molise-Todis 1-6, Genzano-Mantova 6-0, Eur-Massa 3-5, Cesena-Roma 9-0, Lazio-Italpol 2-1, Prato-Viterbo 1-3.

Classifica: Genzano 68, Todis 65, Cesena 48, Lazio 43, Viterbo e Mantova 42, Cus Molise 35, Roma e Hornets 34, Modena Cavezzo 31, Italpol 24, Eur 20, Massa 12, Prato 4.

d.s.