Ngapeth salta Monza per i post contro Travica

di Alessandro Trebbi

Una tegola improvvisa si abbatte su Modena Volley, tanto più imprevedibile perché si tratta di un provvedimento disciplinare che riguarda fatti accaduti la stagione scorsa. Il famigerato calcione di Leal a Travica in gara 1 di semifinale scudetto non ha finito di creare problemi alla Valsa Group, che dopo aver sopportato la squalifica di due giorni al cubano, dopo aver patito l’eliminazione in gara 5 lo scorso aprile, si ritrova ora di fronte a una sospensione per Earvin Ngapeth che escluderà il numero 9 dalla contesa con Monza di domenica, non dall’andata di Coppa Cev contro Belchatow dell’8 marzo.

Il giocatore infatti è stato denunciato sia a livello penale che a livello sportivo da Dragan Travica, riguardo alcuni post (poi rimossi dal profilo) nei quali Ngapeth appellava come razzista l’ex regista della Nazionale. Questo il comunicato della società: "La società Modena Volley comunica che l’atleta Earvin Ngapeth non sarà a referto nella gara di domenica 5 marzo p.v. contro Monza, in seguito al provvedimento disciplinare emesso nella giornata di ieri da parte del Tribunale Federale Fipav relativo all’esposto depositato il 22 luglio u.s. dal tesserato Dragan Travica. La sospensione avrà durata di sette giorni con decorrenza dal 27 febbraio 2023 e così Earvin Ngapeth sarà regolarmente presente in campo nella gara di semifinale di Coppa Cev del 8 Marzo p.v. Nel rispetto del provvedimento la società e il giocatore, patrocinato dall’avvocato Benazzi Piani del Foro di Modena, comunicano che non rilasceranno ulteriori dichiarazioni in merito alla vicenda". Una decisione che lascia alcuni dubbi: come mai arriva così tanto tempo dopo l’esposto, nel pieno della corsa playoff che potrebbe essere condizionata da questa assenza? Poi, solo sette giorni? Una sentenza poco comprensibile in entità e tempi che ha richiesto cinque pagine di spiegazione con la descrizione del dibattimento, delle tesi di accusa e difesa e di fatto accogliendo quasi tutte le motivazioni addotte da Ngapeth ma deplorandone il comportamento sui social, contrario al codice etico della federazione: una sentenza particolare, perché presa per un comportamento ‘virtuale’ e non sul campo.

Tant’è, ora la Valsa Group dovrà adattarsi alla realtà dei fatti, ovvero che contro la Vero Volley Monza farà il suo debutto da titolare Tomas Rousseaux: una grande occasione per il belga, per ritagliarsi anche un po’ più di fiducia da parte dello staff tecnico per un rush finale della stagione nel quale ci sarà grande bisogno di lui. Non sarà facile portare via i tre punti dalla contesa, ma questa sospensione potrebbe dare ulteriori motivazioni alla Valsa Group, soprattutto alla coppia di martelli Rinaldi-Rousseaux.