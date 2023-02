Poli e Armellino, febbre smaltita Torna il centrocampo titolare

Adesso è il momento di ritrovare almeno alcuni dei troppi assenti che il Modena ha dovuto contare a Reggio Calabria. Perchè la settimana è intensa, già mercoledì sera con l’Ascoli la posta in palio è molto alta, c’è una zona playout da tenere bene a distanza e considerando che le avversarie cominciano a correre piuttosto prepotentemente non c’è da lasciare nulla al caso. E poi domenica c’è la trasferta di Como, altra squadra che ha da poco abbandonato le posizioni da retrocessione e che deve provare ad accorciare ancor di più la propria graduatoria. Insomma, due partite nelle quali Tesser avrà bisogno di ritrovare qualche soluzione in più rispetto al sabato calabrese, quando sono stati rispolverati Duca e Mosti in un centrocampo nel quale pure Magnino era reduce da un pelo di influenza ed era evidente stesse giocando con enorme generosità. È proprio a centrocampo che il Modena spera di far ruotare gli uomini. Nella giornata di ieri, tornati a lavoro, i canarini hanno di nuovo potuto contare su Poli ed Armellino nella sgambata domenicale con vista sull’Ascoli. La febbre è stata smaltita per entrambi, sarà naturalmente da valutare la loro tenuta fisica ma non dovrebbero esserci dubbi sulla disponibilità almeno tra i convocati. Ciò consentirebbe a Tesser di riflettere su di un possibile turno di riposo proprio per Magnino, magari con la conferma di Duca, meritevole di una chance dopo il buon ritorno tra i titolari a Reggio. Una ulteriore carta è quella di Mosti, finito nel dimenticatoio dal mese di dicembre ormai ma di nuovo utile in questo momento di emergenza influenzale. Una rinfrescata Tesser la darà anche sugli esterni. Le prove di Coppolaro e Ponsi hanno avuto parecchi lati oscuri, a destra rientra Oukhadda dalla squalifica e a sinistra Renzetti spinge forte per ritrovare la titolarità.

Alessandro Troncone