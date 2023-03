Roma, Juve, Milan, United: tutte vogliono Frattesi

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

"A gennaio spegnemmo sul nascere ogni trattativa, ma questa estate immagino arriveranno offerte significative". Lo ha detto in questi giorni l’ad neroverde Giovanni Carnevali, e in effetti l’impressione è che la sosta del campionato rappresenti una sorta di linea di partenza sulla quale si stanno idealmente posizionando le diverse pretendenti al centrocampista romano, che il Sassuolo acquistò dalla Roma per cinque milioni e che cederà con tutta probabilità questa estate a non meno di cinque, forse sei volte tanto. "Il miglior centrocampista italiano", secondo Tiago Pinto, ds della Roma che a Frattesi è stata vicinissima questa estate e non ha certo perso di vista il giocatore – i giallorossi hanno una percentuale sulla rivendita che varrebbe sconto importante in caso di acquisto – che peraltro il ritorno in giallorosso non lo disdegnerebbe, anzi. Ma la parabola ascendente del guastatore neroverde (36 presenze e 4 gol la stagione scorsa al primo anno di A, 26 e 6 questa) non la seguono mica solo in riva al Tevere, e se l’Inter a suo tempo ha già sondato la dirigenza neroverde, su Frattesi si è affacciata, di recente, anche la Juventus. Potrebbero perdere Rabiot, i bianconeri e, al netto degli sviluppi dell’inchiesta Prisma, hanno già cominciato a gettare ponti verso via Giorgio Squinzi, dove Carnevali – che blindò Frattesi, un anno fa, con un contratto con scadenza 2026 – studia da una parte l’ennesima plusvalenza-record, dall’altra il miglior futuro possibile su un giocatore che oggi vale tantissimo per l’economia del gioco di Dionisi, ma domani potrebbe valere altrettanto per un’altra economia, ovvero quella delle casse neroverdi. "Per le caratteristiche che ha potrebbe far bene anche in un campionato europeo di primo livello", il vaticinio di Carnevali, subito seguito da altre voci che vorrebbero Frattesi attenzionanto non solo in Italia. Oltre a Roma, Inter e Juventus, infatti, anche il Manchester United seguirebbe il giocatore, fatto visionare da alcuni osservatori, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, allargando la platea dei pretendenti. Il traguardo è a giugno, tempo per correre ce n’è, ma nessun dubbio che dopo quelli su Scamacca e Raspadori per il prossimo tormentone estivo ci siano già un nome e un cognome.