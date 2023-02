ATLETICO SPM

0

TREBBO

2

ATLETICO SPM: Stefani, Barbieri, Pizzi, Caiumi (80’ Minozzi), Vanzini, Garofalo, Bonesi (61’ Bondioli), Pederzani, Cheli, Richeldi, Romagnoli (70’ Leonardi). A disp.: Mazzini, Sandoni, Bavaro, Taali, Novelli, Talesco. All. Bartolini

TREBBO: Albertazzi, Pasolini, Sicari (75’ Bevilacqua S.), Veglia, Arteritano, Rusticelli, Innocenti, Tondi (71’ Bevilacqua D.), Cini (85’ Capizzi), Trezza (75’ Fabbri), Baravelli (70’ Mauro). A disp. Gallo, Scanabissi, Castagnoli, Zanfino. All. Valtorta

Arbitro: Torrisi di Ferrara

Reti: 55’ Baravelli, 67’ Pasolini

Note: espulsi al 41’ Veglia e al 60’ Pizzi, ammoniti Barbieri e Sicari

L’Atletico Spm domina per 45’ ma deve arrendersi al Trebbo rimasto in dieci dal 40’ per il rosso a Veglia e così i rossoverdi vengono agganciati dalla Quarantolese in zona playout. I locali colpiscono un palo con Bonesi, nella ripresa però al 10’ da un retropassaggio al portiere Stefani si incespica nella palla che Bavarelli mette comodamente in rete. Il gol taglia le gambe ai ragazzi di Bartolini e Pizzi prende il secondo giallo. Poi da un calcio d’angolo Pasolini colpisce di testa e fissa il risultato sul 2-0.