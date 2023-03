Stadium ko al tie break, ma i playout sono vicini

ERMGROUP SAN GIUSTINO

3

STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA

2

(25-15; 25-19; 22-25;26-28; 15-9)

Ermgroup: Hristoskov 18, Marra, Nelson Pedro, Sitti 1, Ingrosso, Cioffi, Conti, Skuodis 12, Stoppelli, Procelli, Cappelletti 25, Antonaci 14, Quarta 9, Cipriani. All. Bartolini

Stadium: Stohr, Capua, Ghelfi 3, Angiolini, Bellei 9, Ghelfi 27, Rustichelli, Dombrovski 15, Scaglioni 1, Schincaglia, Rustichelli 11, Persona 8. All. Pinca

Ottima reazione di Mirandola che sotto di due set recupera, va al tie break non riesce però a racimolare punti nel set corto in piena fotocopia di quanto andato in scena a Belluno. A favore dei padrni di casa il tie breakche offre un avvio lampo a Ermgroup, che corrono immediatamente sul 5-0, cercando di vanificare qualsiasi tentativo di Mirandola. Stadium si libera dalla presa perugina segnando due punti, ma non riesce ad erodere il vantaggio accumulato dai biancazzurri, che anzi aumentano il loro vantaggio a +8 sul punteggio di 12-4, dove gli emiliani finalmente reagiscono e azzardano un recupero con 3 punti di fila fino al -5 del 13-8. La rimonta modenese si fa quasi impossibile, e San Giustino si porta sul 14-9 e conclude la pratica al primo tentativo. Ottime notizie anche dal campo di Montecchio Maggiore, che perde 3-2 contro Savigliano e rimane ufficialmente sotto a Stadium, occupando l’ultimo posto a retrocessione diretta.

Stadium può quindi continuare a sognare i playout, in attesa della trasferta dei rivali vicentini in quel di Pineto (che dovranno raccogliere almeno un punto), mentre Mirandola sarà impegnata con Parma in casa.

Al contempo, il punto guadagnato da Mirandola in trasferta vieta a Brugherio qualsiasi tentativo di fuga, non potendosi più distaccare di 6 punti dai gialloblù, clausola che eviterebbe ai brianzoli di giocare i playout.

Il tecnico Andrea Pinca ha commentato così: "Sono partiti subito in aggressione, con una regia di grande livello. Sotto 2-0 non era facile metterci il cuore che serviva, e sono fiero di questa rimonta. Il tiebreak è un discorso a parte, San Giustino ha riprovato a metterci sotto e ci è riuscita. Fortunatamente, i risultati dagli altri campi ci mantengono in corsa. Giocheremo tutto all’ultima giornata".

Ha commentato anche il centrale Scaglioni: "Siamo partiti giocando una pallavolo che riuscivamo a non mostrare da un po’.

Ci siamo risvegliati con la galoppata di terzo e quarto set, e anche se c’è rammarico per come è andato il tiebreak, siamo soddisfatti di questo punto, che è stato vitale per mantenerci in corsa. Adesso pensiamo all’ultima in casa, giocheremo per noi e per il pubblico."