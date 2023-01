Terni tappa speciale per Tesser e Tremolada

di Alessandro Troncone

Cisono momenti di una stagione in cui anche il romanticismo, il lato forse più emotivo dei diretti interessati, prende per un attimo il sopravvento. Per due che oggi sono tra le colonne portanti del Modena che ha dapprima trionfato in C e oggi viaggia con belle prospettive a metà della classifica di B, il viaggio di Terni non sarà come ogni altro. Attilio Tesser e Luca Tremolada, nelle rispettive esperienze in rossoverde, hanno a loro modo lasciato e ricevuto qualcosa dalla Ternana, con le stesse prerogative che i tifosi canarini hanno imparato a conoscere negli ultimi due anni. Il tecnico (che ancora ricorda con piacere quell’anno e mezzo in panchina) aveva iniziato la sua avventura a Terni nel dicembre del 2013, salvò quella stagione e poi, l’anno successivo, conquistò un sereno dodicesimo posto. Per Tremolada, se vogliamo, l’esperienza a Terni è stata probabilmente ancor più importante. Perchè con la maglia della Ternana il trequartista ha collezionato 42 presenze in carriera (ad oggi ne ha fatto di più solo col Modena, 59) con 12 reti all’attivo, lasciando un ricordo di bel calcio non indifferente. Basti sentir parlare Sandro Pochesci, suo allenatore in quella occasione. Nonostante la retrocessione, quella fu per Tremolada una delle migliori parentesi di una carriera da nomade del calcio, tant’è che dopo Terni arrivò il Brescia e pure l’esordio in A nella stagione 201920. Ricordi ed intrecci storici che portano al presente. La partita del ’Liberati’ avrà, inevitabilmente, proprio Tesser e Tremolada tra i protagonisti. Il primo non ha mai rinunciato al secondo, se non per infortunio e domani tornerà a schierarlo dal 1’ anche e soprattutto perchè dal ritorno al problema al ginocchio Tremolada ha bisogno di continuità per ritrovare la brillantezza di dicembre. Lo scontro con la squadra di Andreazzoli metterà sul piatto una chance inedita per i canarini, almeno fino a questo momento della stagione. Con un colpaccio in trasferta (e il Modena ci ha abituato bene, in tal senso) per la prima volta i gialli farebbero i conti con un posizionamento playoff e se Tesser non ha mai pensato a guardare troppo avanti ma ha sempre badato, giustamente, a dare un’occhiata dietro, beh, l’occasione è davvero ghiotta a questo punto. Considerato il calendario che attende il Modena, con Cagliari, Brescia e Genoa nelle prossime tre, trittico dopo il quale arriva la trasferta di Reggio Calabria, un ennesimo exploit lontano dal ’Braglia’ potrebbe davvero dare una svolta, in tutt’altro senso, alla stagione canarina. Chiudiamo con una notizia di mercato: la Fiorentina ha riscattato l’attaccante del 2005 Riccardo Spaggiari, che era stato ceduto in prestito oneroso. Ai gialloblù circa 100mila euro.