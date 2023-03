Tra Castelfranco e Modenese un pareggio che non serve a nessuno

V. CASTELFRANCO

0

MODENESE

0

V. CASTELFRANCO: Gibertini, Posponi, Hajbi, Caesar Tesa (92’ Barbieri), Pepe, Casarano, Mantovani, Timperio (86’ Salsi), Cantarello (65’ Barani), Zito (75’ Assouan), Cuoghi (65’ Nait). All.: Fontana

MODENESE: Ferrari, Azzi, Baldini, Boriani (75’ Tardini), Alicchi, Lusvarghi, Lo Bello (75’ Longu), Borghi (61’ De Pietri Tonelli), Capasso (61’ Svarups), Serroukh (70’ Silipo), Guerri. All.: Vullo

Pareggio a reti bianche tra Virtus Castelfranco e Modenese, punto che fa comodo agli ospiti nella lotta per evitare i playout (anche se la salvezza diretta dista 5 punti), occasione sprecata per la squadra di Fontana che, con un successo, poteva riaprire decisamente la lotta per il secondo posto, che ora è lontano 4 lunghezze. Al 4’ Capasso, grazie ad un rimpallo, si ritrova solo davanti a Gibertini, ma il portiere della Virtus si immola ed evita la rete ospite. Al 9’ Virtus vicinissima al gol con una tiro al volo di Posponi dai venti metri che sorvola di pochissimo sopra l’incrocio dei pali alla destra di Ferrari. Al 14’ ci prova Cuoghi dalla distanza, ma il suo tiro è telefonato ed è facile preda del portiere avversario. Al 20’ spettacolare rovesciata in area da parte di Cantarello, bravissimo Ferrari ad alzare in angolo. Al 26’ Alicchi appoggia per Serroukh, ma la sua conclusione è lenta ed è facile preda di Gibertini. Al 32’ punizione di Zito dai venticinque metri deviata dalla barriera, la sfera esce di un niente a lato. Al 65’ De Pietri Tonelli non aggancia bene la sfera davanti al portiere. Al 72’ diagonale di Silipo, Gibertini si protende in tuffo e devia. All’88’ ci prova Mantovani, tiro sporcato da un difensore, Ferrari para in tuffo. Al 95’ chance per Mantovani, ma il suo tiro è alto.