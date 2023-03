Tremolada fornisce altri due assist, Oukhadda fa la frittata sul 3-2

GAGNO 5 È in ritardo sull’ 1 a 1 di Tutino e non è impeccabile sul gol di Soleri. Nella ripresa il pasticciaccio con Oukhadda che apre la strada alla goleada rosanero. Serata da dimenticare.

OUKHADDA 4,5 Luci e ombre nel primo tempo, dove alterna cose anche buone a giocate senza precisione. Sulla rete del 2 a 2 è correo con Silvestri, sulla frittata che cambia la gara e che sgretola psicologicamente il Modena c’è forse mancanza di comunicazione con Gagno, ma anche un inaccettabile eccesso di confidenza.

SILVESTRI 5 Si fa superare da Soleri nell’azione del 2 a 2, poi anche lui va in barca con il resto della squadra.

PERGREFFI 5,5 Quando prendi cinque gol un difensore non è mai esente da colpe. Mezzo voto in più per il bel colpo di testa con cui sfiora il 2 a 3. (45’ st De Maio sv)

PONSI 5 Primo tempo pulito e con pochi errori, nella ripresa anche lui si perde con il resto della squadra. Goffo l’intervento in ritardo su Vido che regala al Palermo il penalty che vale la quinta rete. (32’ st Renzetti sv) MAGNINO 5,5 Ricorre spesso al fallo per fermare gli avversari, nel primo tempo riesce anche ad essere pericoloso. Nel centrocampo che nella ripresa va in affanno è l’unico che prova a mantenere lucidità, ma non sempre ci riesce.

GERLI 5,5 Una prima frazione ordinata, nei secondi quarantacinque minuti fa subito un gran recupero che inizia l’azione del gol annullato a Falcinelli, poi si spegne.

ARMELLINO 5 Nel buon primo tempo del Modena c’è anche il suo contributo. Nella ripresa ha sulla coscienza il quarto gol rosanero quando perde Aurelio. (21’ st Duca 6 Entra quando la barca gialloblu è in balia della burrasca rosanero, Non perde palloni).

TREMOLADA 7 La sua prima frazione è una di quelle da ricordare, in cui ha gamba ispirata e visione di gioco, non a caso i due gol canarini nascono da due suoi assist ispirati. Non ha grosse responsabilità quando il Palermo ribalta la gara. (21’ st Giovannini 6 Come Duca, anche lui entra quando il disastro è già annunciato. Ci prova un paio di volte a essere incisivo ma non ha fortuna).

FALCINELLI 6,5 Fino al gol del possibile 2 a 3 che gli viene giustamente annullato per fuorigioco, la sua partita è una delle migliori della stagione. Poi la luce si spegne anche per lui. (32’ st Mosti sv).

STRIZZOLO 7 Lui il suo dovere lo fa, ha due occasioni e le trasforma in gol. Nel primo tempo è ovunque, anche in difesa quando c’è da saltare sulle palle inattive. Nella seconda frazione non si tira indietro, ma non può certo tenere su la baracca da solo. Anche in una serata da dimenticare si può giocare una buona gara personale.

Alessandro Bedoni