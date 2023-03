Un terzetto ex-aequo in vetta alla classifica

Turno scoppiettante nei campionati minori di pallavolo, che registrano la caduta di due delle tre modenesi imbattute: questo si riflette anche sulle classifiche del Top Volley, con la tappa settimana che registra un terzetto ex-aequo in testa alla classifica parziale, evento che nelle ultime quindici stagioni si è registrato solo altre due volte. In entrambi i casi però, i terzetti vittoriosi rimasero ben al di sotto dei 30 punti registrati nello scorso weekend, e mai due dei giocatori coinvolti, erano compagni di squadra come Luca Baraldi e Federico Panzani della Taccini Green Star, l’unica modenese rimasta imbattuta, dopo che sono cadute la Giacobazzi Nonantola, e la Mondial Texcart Carpi, a cui non sono bastati i 30 punti messi a terra da Jessica Panza, che con i punti però, entra nella top five femminile di tutti i tempi, con 3.407 punti, e con la quinta vittoria di tappa, sale al nono posto nei top scorer.

Tappa. Per i due bomber biancorossi invece, si tratta del secondo successo di tappa in quattro settimane di Baraldi, ed il primo assoluto per Panzani, entrambi al record stagionale: staccato di due punti dal terzetto di testa, torna Abdoul Zampaligre della Tecnoarmet Soliera 150, mentre a quota 25 troviamo il leader della generale Francesco Venuta, insieme al ritrovato Nicola Marchesi della RCL Gallonese, e la novità Martina Barbieri, schiacciatrice 22enne della I.G.C. Spilamberto.

Vertice. Francesco Venuta dell’Artiglio Marking Product rinforza il proprio primato in testa alla generale, pareggiando il numero di settimane in testa, dieci, con Luca Bigarelli, un po’ in affanno nelle ultime uscite, con soli 22 punti in 2 gare, punti che normalmente faceva in un unico incontro: più che raddoppiato il distacco da Venuta, che rimane davanti con 8 decimi di vantaggio, 21,01 di mediapartita, rispetto ai tre della settimana scorsa. Apertissima la lotta per il terzo posto, adesso ad appannaggio di Francesca Vaccari del Castelvetro che supera Tiri dell’Univolley, con sei atleti nello spazio di nove decimi.

Classifiche. Pochi i cambiamenti nelle classifiche divisionali, solo in serie C c’è la novità di Nicola Marchesi che sale al terzo posto, mandando giù dal podio Martina Montanari del Volley Modena. Nella classifica a punti domina sempre Bigarelli, che nonostante tutto sfonda quota 400 punti, mentre supera quota 300 la 15enne Martina Susio della Moma Anderlini di B2: Venuta riconquista anche la classifica relativa alle sole gare del 2023, che a fine anno sancirà il superbomber dell’anno.

Riccardo Cavazzoni