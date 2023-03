Virtus e San Faustino esultano al ’Vallerini’

Si è conclusa domenica scorsa la 29esima edizione del Trofeo Vallerini 2023, la kermesse di calcio giovanile della Uisp a Saliceta. Sugli scudi Virtus Cibeno e San Faustino, quattro e due titoli a testa. Nella categoria 2008 Cognentese e Virtus Cibeno hanno dato vita a una battaglia splendida, terminata 6-3 in favore della Cognentese ai rigori. Fra i 2009, la Virtus Cibeno (foto) non ha fatto sconti alla Cabassi Union Carpi, 5-0, mentre un’altra splendida partita è stata quella tra Atletic River e United Carpi per la categoria 2010: 6-4 in favore del River. Nei 2011 di nuovo goleada della Virtus Cibeno, col 9-1 a danno di una Due Ponti, battuta sempre dal Cibeno (6-4) anche nei 2012. Andando oltre ai 2013, di nuovo un titolo per la Virtus Cibeno, 4-2 sulla Cognentese. La Virtus Castelfranco ha fatto suo il titolo della categoria 2014 (8-3 sull’Atletic River), mentre gli ultimi due titoli, quelli dei più giovani, sono andati alla San Faustino: 10-1 nei 2015 sulla Due Ponti, 5-2 nei 2016 sull’Atletic River.