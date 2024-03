Pasticceria, Cake Studio si aggiudica il Wedding Award 2024: ecco di cosa si tratta

Padova, 26 marzo 2024 - Importante riconoscimento per una nota pasticceria padovana, situata in zona Guizza. Cake Studio si è aggiudicata, infatti, l'undicesima edizione del prestigioso Wedding Award assegnato da Matrimonio.com, il maggiore portale web italiano dedicato alle celebrazioni nuziali, nella categoria "Torte Nuziali". La vittoria conferma come Cake Studio sia l'azienda più ricercata e meglio riconosciuta tra le coppie iscritte al portale.

Il riconoscimento

Aperto nel 2016, Cake Studio soddisfa da anni i propri clienti con grande precisione e prontezza, grazie alla competenza e all'energia che caratterizza il suo team di dipendenti interamente al femminile. L'assegnazione del Wedding Award, infatti, si è basata in particolar modo sui feedback e le valutazioni delle recensioni rilasciate nel portale dalle coppie di sposi, nel corso dell'anno solare 2023. Nel corso degli anni dall'apertura ufficiale, Cake Studio ha ottenuto 70 recensioni con una valutazione media di 4.9 su 5, per un totale di oltre 4500 porzioni di torte nuziali preparate.

"Continueremo a deliziarvi coi nostri dolci"

"È con enorme gioia e orgoglio che accogliamo questo riconoscimento per le nostre torte nuziali, essere premiati in un campo così competitivo e significativo è davvero un onore per il nostro team”, ha dichiarato soddisfatta la titolare della pasticceria premiata, Michela Lazzaro. “Voglio ringraziare sinceramente tutti i nostri clienti che ci rinnovano costantemente sempre grande fiducia: ogni wedding cake è frutto di passione, dedizione e cura artigianale. Guardiamo al futuro con entusiasmo, pronti ad accettare nuove sfide e a continuare a elevare l'arte della pasticceria. Siamo grati per il sostegno della comunità di Padova e promettiamo di continuare a stupire e deliziare con le nostre creazioni dolci".

Il negozio di Cake Studio si trova in via Guizza Conselvana, al numero civico 195.