Laurea alla memoria di Giulia Cecchettin: segui la cerimonia in diretta. La nonna: "Mi emoziona che non ci sia la mia bambina"

Padova, 2 febbraio 2024 – È arrivato il gran giorno per la famiglia Cecchettin, il sogno di Giulia si sta per avverare. A partire dalle 11, nell’aula magna dell’Università di Padova, si svolgerà la cerimonia di consegna della laurea in Ingegneria Biomedica alla memoria della 22enne di Vigonovo uccisa a coltellate dall’ex fidanzato (e compagno di studi) Filippo Turetta. Per Giulia, che aveva consegnato la versione finale della tesi poche ore prima del femminicidio, sarebbe stato l’ultimo tassello prima di realizzare il suo più grande desiderio: diventare illustratrice. Oltre a papà Gino e ai fratelli Elena e Davide, attese in aula la ministra Anna Maria Bernini e la rettrice Daniela Mapelli.

Segui la diretta qui sotto