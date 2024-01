Accoltella l’amico al torace: una 17enne fermata per tentato omicidio. La confessione: “Sono stata io”

Padova, 13 gennaio 2024 – È appesa a un filo la vita del 26enne accoltellato nell'appartamento di un amico a Padova. A sferrare il fendente al torace è stata una 17enne, fermata per tentato omicidio.

È successo intorno alle 4 di venerdì mattina, 12 gennaio. “Sono stata io”, avrebbe detto la ragazza ai carabinieri intervenuti nell’abitazione, in un condominio di via Falloppio, non lontano dall'Ospedale Civile di Padova.

All’arrivo, i militari hanno trovato il ragazzo ferito, svenuto e disteso sul pavimento. La ragazza in piedi davanti a lui, con gli abiti insanguinati. Sono stati loro a tamponare la ferita al torace in attesa dell'ambulanza, arrivata pochissimi minuti dopo. Il 26enne è stato trasportato in gravi condizioni al vicino nosocomio ed è stato sottoposto d’urgenza a un intervento chirurgico. Ora si trova in prognosi riservata e le sue condizioni sarebbero molto critiche.

Una serata con gli amici finita in tragedia. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, il 26enne ha trascorso la serata fuori con tre amici, tutti padovani: un ragazzo 21enne residente nell’appartamento dove è avvenuta la tragedia e due ragazze di 17 e 18 anni. Prima sono andati per locali, poi hanno finito la serata a casa del 21enne, di proprietà della madre.

Era notte fonda quando il 26enne è stato accoltellato. Mentre l’amico stava cucinando qualcosa, il 26enne e la ragazzina avrebbero iniziato a litigare. Non è chiaro cosa sia successo tra loro, fatto sta che la 17enne ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito l’amico al torace. Al momento gli inquirenti sembrerebbero escludere che la ragazza abbia attaccato per difendersi da un’aggressione sessuale. In casa non c’era traccia di armi e droga.

L’aggressione è avvenuta con un coltello da cucina con una lama da 20 centimetri, Un colpo netto al torace. Il 26enne si è accasciato a terra, davanti agli occhi impietriti della ragazza. A chiamare il 112 sono stati gli altri due amici, il 21enne e la 18enne, unici testimoni della violenta aggressione. Ai carabinieri hanno raccontato di avere sentito delle urla e di essere accorsi subito in soggiorno, trovandosi davanti la terribile scena: la vittima stesa a terra e la ragazza sotto choc.

Tutti e quattro i giovani avrebbero piccoli precedenti alle spalle. La 17enne sarebbe nota alle forze dell’ordine per alcuni episodi di bullismo contro altre ragazze avvenuti nel centro di Padova. Quell’appartamento – che si trova in una zona tranquilla, abitata per lo più da studenti e ricercatori universitari – più volte sarebbe stato segnalato dai vicini di casa per feste ad alto volume e schiamazzi a notte fonda.

Le due ragazze sono italiane di seconda generazione e abitano nella prima cintura di Padova. Gli altri due amici sono patavini, il ragazzo ferito abita in provincia.

Fermata ieri mattina con l’accusa di tentato omicidio, la 17enne è stata trasferita nel pomeriggio al cercare minorile di Treviso. Nelle prossime ore verrà sentita dal magistrato della procura dei minori di Venezia. Il 26enne ferito è ricoverato all’ospedale di Padova: dopo l’intervento chirurgico d’urgenza, avrebbe iniziato a reagire bene alla terapia farmacologica, ma la sua vita è ancora appesa a un filo.