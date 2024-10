Anziana muore cercando di spegnere un incendio in casa: la vittima è l’85enne Greta Pellicelli

Parma, 26 ottobre 2024 - È morta cercando di spegnere un incendio Greta Pellicelli, la donna di 85 anni trovata senza vita nella sua abitazione nel Parmense. La tragedia è accaduta ieri sera a Coenzo, una frazione del comune di Sorbolo, vicino a Parma.

Non sono ancora chiare le cause che hanno fatto divampare le fiamme mentre l’anziana si trovava sola in casa. Secondo quanto si è appreso, il rogo è scoppiato intorno alle 21. Secondo una prima ipotesi si tratterebbe di un incidente domestico: forse un pentolino dimenticato sul gas acceso o uno strofinaccio vicino al fornello.

I soccorsi sono stati tempestivi, sul posto due squadre dei vigili del fuoco e gli operatori del 118. Al loro arrivo, però, l'anziana era già deceduta. La procura di Parma, che coordina le indagini dei carabinieri, ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima. I pompieri hanno lavorato fino a tarda notte per mettere in sicurezza lo stabile.