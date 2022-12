Capodanno 2023 Pesaro, ecco dove c’è ancora posto: dal mare ai monti, menù da 50 a 100 euro

Pesaro, 28 dicembre 2022 – Cosa si fa a Capodanno? È la domanda che ogni anno, come un macigno, pesa su tantissimi, giovani o vecchi, che, magari per disorganizzazione o per mancanza di tempo, arriva alla fine di dicembre con il dubbio su dove e come passare la notte di San Silvestro. A rispondere a questa domanda arrivano i ristoratori e imprenditori della provincia che, con un veglione carico e qualche tavolo ancora disponibile, propongono una notte all’insegna del buon cibo e del divertimento. In questi locali ancora c’è posto. Per cominciare al meglio si può partire, come accade in molti altri locali della città, con un aperitivo libero al Tappo Matto, in centro a Pesaro, via Belvedere, con musica e di set per "carburare" la serata, tutto dalle 16 alle 21, quando il locale chiude. Dopodiché si passa alla cena: se si vuole rimanere nei dintorni di Pesaro, il ristorante "La Giara", a Santa Maria dell’Arzilla, che propone un menù con antipasto di crostini di zampone e lenticchie, per poi proseguire con cannelloni al forno alla Rossini e passatelli tartufati con scaglie di formaggio di fossa. Come secondo, coniglio in porchetta speziato e ripieno e vari contorni. Il tutto a...